公屋富戶悲歌？月入$5萬請2工人　港男月儲咁多錢呻慘：買樓無望

【公屋富戶／打擊濫用公屋】住公屋仍是「悲哀」？有家庭月入5萬元公的屋住戶於社交平台發文，公開自己家庭開支表，包括聘請2名工人照顧母親、其夫婦及小朋友、家用等，感嘆每月只能儲到7,000元，加上公屋富戶將來要繳交2.5倍租金」，大呻「買樓無望」，「住公屋請兩個工人是否悲哀？即係我注定要成世住公屋」。



帖文引來網民熱議，大部份人都批評樓主不知足，「你阿媽就話啫，點解你屋企一定要有工人？」、請2個工人真奢侈。富戶應該要交同市價差唔多租就真！」、「你啲人心不足蛇吞象，交返間屋畀真正需要嘅港人啦！」。不過亦有網民認同家庭月入5萬元不算多，「5萬蚊一家人使都好緊張，如果出去租樓、買樓仲死得」。



有家庭月入5萬元公屋住戶公開自己家庭開支表，包括聘請2名工人等，大呻「買樓無望」。（資料圖片）

新政策下富戶租金由2.5倍至4.5倍

現時公屋住戶家庭入息超出限額2至不足5倍，需要交1.5至2倍租金連差餉。最新公屋富戶建議方案下，入息超過限額2倍至不高於3倍的「富戶」，將需繳交2.5倍租金，即比現時1.5倍租金大增約67%；入息超額3倍至不足4倍的「富戶」，將需繳交3.5倍租金，比現時的2倍租金大增75%；入息超額4倍至不足5倍的「富戶」，需繳交的租金由現時2倍加至4.5倍，大增125%。

公屋富戶新租金安排將於2026年10月實施，房委會估計，40,600戶受影響需要交「富戶租金」，庫房將因此多收15.36億元。

公屋家庭月入5萬元 請2工人照顧一家老少

「住公屋請兩個工人是否悲哀？」有居於公屋的港男在社交平台Threads發文表示，他與妻子家庭月入約5萬元，需要聘請2名工人分別照顧母親及其兩公婆和小朋友，「1個喺阿媽屋企照顧佢1個，阿媽行得唔好照顧唔到自己，焗請……另1個喺我屋企照顧我兩公婆同小朋友，但係因為請工人搞到成家都好似巨嬰咁乜都有人服侍，但唔請工人又唔得，一個人做嘢又養唔到咁多人，小朋友開支又大」。

樓主悲呼「買樓無望」。（《香港愛情故事》劇照）

公開家庭開支表 月儲這金額：邊有可能買到樓？

樓主之後公開家庭開支表，包括2名工人10,000元（每名工人5,000元）、2間公屋租金共6,500元（母親公屋租金3,000元，自己公屋租金3,500元），加上每月給予「老婆屋企」4,000元家用，以及小朋友開支大，聲言每個月只能儲蓄6,000至7,000元，感嘆「邊有可能買到樓」。

憂公屋富戶交2.5倍租金：即係我注定要成世住公屋

樓主又擔心之後公屋富戶要繳交2.5倍租金問題，「只要大家（兩夫妻）都加幾百蚊人工，就超過3人家庭$50,201要交倍半租個限額」，悲呼「到時就更加唔使諗買樓，即係我注定要成世住公屋」。

樓主感嘆每個月只能儲蓄6,000至7,000元，大呻「邊有可能買到樓」。（AI生成圖片）

網民批不知足：交返間屋畀真正需要嘅港人

網民看過帖文批評樓主不知足，「我啱啱先大圍嗰邊用綠表買咗間3房居屋，講緊$400萬，政府擔保做到九成半按揭，首期都係20萬啫，點買唔到樓？」、「你阿媽就話啫，點解你屋企一定要有工人？一係你哋返工嗰陣擺低個細路去你媽屋企囉，講到3人家庭＋工人係必然咁」、「你有2個公屋單位喺手，用綠表都好易，一啲都唔悲哀，仲要感恩有公屋住」、「大哥，你又要同阿媽分開住，又要兩個工人，又要生，你要晒A-Z都仲有錢其實仲想點，學識知足常樂啦，同埋感恩」、「養2個工人，每個月仲儲到6至7,000蚊真係好X慘呀」、「我住私樓都冇請工人，你啲人心不足蛇吞象，交返間屋畀真正需要嘅港人啦！」。

網民批評樓主不知足。（Threads）

網民質疑樓主「曬命」

也有網民質疑樓主是想「曬命」炫耀，「其實樓主你呢篇係咪曬命文？」、「請兩個工人真奢侈，交3000蚊（租金）算少。富戶應該要交同市價差唔多租就真！」、「這類公屋富戶真開心」、「有公屋住仲想點，就算加租都平過出面租樓一大截」、「唔知你邊到有問題 住公屋住得你咁富貴」。

不過亦有網民認同家庭月入5萬元不算多，「唔明啲人做乜見到po主2公婆5萬人工住公屋發晒癲咁。5萬蚊一家人使都好緊張，如果佢出去租樓、買樓重死得」。