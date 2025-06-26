天氣熱人暴躁？地盤工人爆口角險動粗　大叔︰你好X串喎，細路仔

天氣炎熱，大家心情難免會受到影響，容易變得暴躁。網上流傳1條影片，顯示地盤內有多名男工人在猛烈陽光下爆發衝突，1名戴着淺藍色安全帽的健壯大叔指罵另1名戴上白色安全帽的男子，怒吼「望乜X嘢？望乜X嘢？你好X串喎，細路仔」，由於他表現激動，其他人恐會動粗，所以立即挺身攔阻，避免升級變成動武，最終成功分隔雙方，而捱罵男子則沒有還口。



許多網民笑言「天氣熱化為怒火」、「得把聲」、「聲大大無貨賣」、「啲白帽有時真係抵X，揸住雞毛當令箭，唔知今次咩事」。



3名戴上淺藍色安全帽的男子十分激動，指罵其中1名戴上白色安全帽的男子。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

其中1名壯漢表現最為暴躁，喝罵「望乜X嘢？望乜X嘢？你好X串喎，細路仔」。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

壯漢戴淺藍色安全帽 爆粗︰望乜X嘢？

相關影片長約14秒，被上載至facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」，現場是建築地盤戶外位置，陽光非常猛烈，相信非常炎熱。3名戴上淺藍色安全帽的男子十分激動，指罵其中1名戴上白色安全帽的男子，其中1名壯漢表現最為暴躁，喝罵「望乜X嘢？望乜X嘢？你好X串喎，細路仔」，壯漢更嘗試走近對方，其他戴白色安全帽的男子擔心初則口角，繼而動武，所以立即攔阻壯漢，而捱罵男子在片中沒有反駁，影片便結束，未見有人動手。

壯漢更嘗試走近對方。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

網民笑言︰日常

影片引來大量網民留言，估計現場位於大埔區地盤，笑言「日常」、「有料唔使X」、「打份工啫，求其啦，人哋高級嘛，佢話咁咪咁，啱聽咪快手啲，唔啱咪慢啲手」。

其他戴白色安全帽的男子擔心初則口角，繼而動武，所以阻擋壯漢，捱罵男子在片中沒有反駁。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

安全帽不同顏色代表不同職能

一般而言，任何人在工地活動時，都要配戴合規格的安全帽，安全帽同時用來區分工地上不同職能和持有不同資格的人士，工地人員一般配戴黃色，工程師和判頭老闆等人戴白色；監工和工頭則戴藍色安全帽，但顏色上並無統一明確標準，部份公司或個別項目會有另1套安全帽的規定顏色。

（綜合）