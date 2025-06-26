13歲抗癌少女網紅侯靜怡離世　堅強忍受16次化療　獲消防隊助圓夢

大陸雲南昭通一名13歲的抗癌網紅侯靜怡，在與軟組織肉瘤搏鬥一年多後，於本月23日在家中離世。



去年9月，當地消防隊曾為她舉辦特別生日會，實現她想見消防員的心願。

13歲抗癌網紅侯靜怡於本月23日離世，當地消防員曾為她舉辦特別生日會，實現她想進消防隊的心願。（微博影片截圖）

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根據陸媒《紅星新聞》，侯靜怡的親屬證實，侯靜怡將於7月2日出殯安葬。據了解，侯靜怡家住昭通市鎮雄縣赤水源鎮板橋村，在她年僅半歲時，生父就因心肌梗塞猝死。雖然母親後來重組家庭，繼父對她照顧有加，但命運仍對她不夠眷顧。

2024年4月，原本活潑健康的侯靜怡因腿部疼痛就醫，在上海確診為軟組織肉瘤晚期。侯靜怡的母親回憶，女兒在得知罹癌後仍十分堅強，說道：

媽媽，我想活下去。

當得知治療可能會讓她很難受時，女兒也堅定表示：

媽媽，沒關係，只要能治好我，難受點我也能忍住。

去年9月11日，昭通市鎮雄縣消防救援大隊得知侯靜怡嚮往消防員的工作後，特別邀請她到消防大隊參訪。當天適逢她13歲生日，消防員們還為她舉辦了特別的生日會，祝她早日康復。

自從確診罹癌後，侯靜怡經過了16次化療，病情仍持續惡化。今年3月，腫瘤轉移至頭部。她母親表示：

為了治病，我借遍了親戚朋友，背了一身債。化療一次又一次，病情卻一直惡化，她的身體越來越虛弱。看著她痛苦的模樣，我心如刀絞。

6月19日，母親將侯靜怡帶回昭通老家，4天後女孩與世長辭。

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