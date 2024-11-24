百萬抗癌網紅病逝　確診年半圓潤身型瘦成「皮包骨」最後僅剩35kg

中國內地有位53歲的婦女在2023年4月檢查出胃癌晚期，由於癌細胞已擴散轉移，因此無法進行手術，於是她就在抖音紀錄下這一年半的抗癌歷程，可以發現到最後她整個人都已瘦成皮包骨。



日前兒子發文透露母親已病逝，不少網友留言哀悼。

中國抗癌網紅「努力堅强的湘妹子-阿妹」（抖音截圖）

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這名抗癌網紅「努力堅强的湘妹子-阿妹」，粉絲數約有150幾萬，由於老公已過世十幾年，所以她一個人把兒子帶大。

不料去年檢查出罹患胃癌晚期，癌細胞已擴散轉移到全身各部位，所以無法進行手術治療，進行過多次化療後，她的體重也從原本生病前120斤（60公斤），逐漸消瘦最後只剩70斤（35公斤），瘦成皮包骨的模樣。

日前兒子發出最新一篇貼文透露：

各位叔叔阿姨們，從今天開始我沒有媽媽了，於今天下午過世，在此感謝一直以來支持和幫助過我媽媽的叔叔阿姨哥哥姐姐們。

讓網友看了都忍不住鼻酸。

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患有罕見肝臟胚胎肉瘤的馬來西亞威南日新18歲女生陳巧祈6月19日晚不幸離世，她生前積極抗癌的故事及臉上常掛着的笑容溫暖了無數網民的心。（Facebook@大山腳瑤池金母慈善基金會）

患有罕見肝臟胚胎肉瘤的馬來西亞威南日新18歲女生陳巧祈6月19日晚不幸離世，她生前積極抗癌的故事及臉上常掛着的笑容溫暖了無數網民的心。（Facebook@大山腳瑤池金母慈善基金會）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】