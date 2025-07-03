老公出軌小三懷孕！奶奶竟叫養私生子「因是長孫」　人妻這樣反擊

自己也無法接受的事怎可迫他人接受！台灣1名人妻發帖指老公的小三懷孕，奶奶知道後竟指小三腹中胎兒「是長孫」，還要求人妻日後照顧好私生子。而諷刺的是，奶奶曾經有同樣經歷，而她當時堅定不接受老公情婦的私生子，迫使對方墮胎，沒想到多年後卻要求兒媳接受並照顧私生子。人妻最終選擇入稟控告老公及小三通姦，贏得官司，完成「復仇」。



台灣1名人妻發帖指老公的小三懷孕，而奶奶知道後竟要求人妻日後照顧好私生子。（AI生成圖片）

該台灣人妻在Facebook專頁「靠北婚姻」發帖，表示多年前老爺曾有外遇並使情婦懷孕，之後還要求奶奶幫忙照顧情婦及私生子，而奶奶強烈反對，不但鬧到老爺上班的地方，甚至放下狠話說「小三敢進家門，就讓她生不如死，敢生下小孩也一樣」。最終情婦去墮胎，老爺與情婦分手，也丟了工作。

「雙標」奶奶要求照顧私生子

沒想到父子「一脈相承」，多年後，樓主的老公也像其父般有了外遇，小三亦同樣懷孕，而由於樓主婚後沒生孩子，奶奶竟叫小三好好照顧身體，安心養胎，更要樓主日後好好照顧私生子，「說是家裏的長孫」。

樓主聞言沒有啞忍，反問奶奶「當初公公外遇時，你怎麼對公公，我就怎麼對你兒子，你自己當初也沒法接受，如今竟然要我吞？換了位子腦袋也跟着換嗎？」，之後入稟控告老公與小三通姦，卻遭奶奶說她是「惡毒的女人」，小姑又指她「鬧太大」，使家人蒙羞。

樓主指奶奶多年前亦曾遇過丈夫有私生子，奶奶當時堅拒接受，沒想到多年後卻要求兒媳接受並照顧私生子。（AI生成圖片）

「以退為進」報復夫家

而事情鬧大後，樓主竟未與老公離婚，甚至同意照顧私生子，「婆婆叫我養，我就答應啊！」，但其實這只是她「以退為進」的報復手段之一。樓主指雖然沒有「抓姦在床的證據」，但私生子的存在本身就是老公與小三通姦的證明。後來小三因為沒辦法接受不能「坐正」及不想將親生孩子交給樓主養，同時「怕被法官抓去驗」而背上民事法律責任，最終「做了跟公公小三一樣的事情」主動去墮胎。樓主形容，「看着他們全家跟小三亂成一團，世界突然變得美好了」。

奶奶認為兒子情婦的孩子「是長孫」，要求沒有孩子的人妻照顧養育。（AI生成圖片）

向奶奶「學習這招」堅拒離婚

樓主又透露，她最終贏了官司，事後也沒離婚，因為「婆婆沒離婚啊，我幹嘛離？學要學整套！」。她指，奶奶曾說老爺剩餘的唯一價值就是「有錢讓她花」，所以每天奶奶都「往事重提」提醒老爺當年出軌的事情要老爺「贖罪」，而她表示「我覺得這招很棒，我也應該要好好學習」。

帖文引起網民熱議，不少網民都認為樓主的報復大快人心，「每天在這看悲慘故事，終於有一個振奮人心的驚世媳婦了，你家好精彩」、「當然不離！繼續花渣男的錢，這是他欠你的」、「贏了官司，所以小三要賠你多少錢？」、「幹得漂亮！小孩真的是實錘的證據，根本不用抓姦在床啊，妥妥的把證據送給你、不告就太虧了」。

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