搭港鐵不慎踩到女子腳　即時道歉仍遭踢腳踩鞋報復　乘客這樣反擊

乘搭港鐵人多擠迫難免有碰撞。有港鐵乘客於網上發文公審1名女子，指出進入車廂時因人多擠迫不小心踩到該女子的鞋，她立即道歉，卻被女子接連踢腳兼用力踩鞋報復，當時她未有還擊。下車後，樓主竟冤家路窄在出口遇到同1名女子，她待女子先搭扶手電梯，再大叫1句，圖引起他人注意，令女子急忙在扶手電梯行走離開，成功還擊。



有港鐵乘客於網上發文公審1名女子，指出進入車廂時因人多擠迫不小心踩到該女子的鞋，她立即道歉，卻被女子接連踢腳兼用力踩鞋報復。（Threads圖片）

該港鐵乘客於Threads發文大呻「今日被踩腳姐襲擊」，她講述乘搭港鐵時人多擠迫「唔小心揩到佢隻鞋一嘢」，她已立即道歉，「啲人迫緊入嚟我換唔到位，feel到隻腳俾佢踢咗一下，咁我都當佢唔小心算啦，即刻行過少少企」。

搭港鐵不慎踩到女子腳

當列車到達中環站，樓主下車時，「個女人再用力踩我隻鞋一嘢」，樓主斥「呢次一定係專登啦，仲要踩完無出聲」。隨後，樓主竟冤家路窄，在同1個出口遇到該女子，她待女子先搭扶手電梯，再站在其身後，大喊1句「我被踩腳姐襲擊呀！快啲嚟救我，啲人黐線㗎」，隨後「個癲婆就行電梯走X咗啦！」，樓主認為自己已成功還擊。

下車後，樓主竟冤家路窄在出口遇到同1名女子。（Threads圖片）

樓主即時道歉仍遭踢腳踩鞋報復

樓主不滿指，「我踩你一嘢細細力有say sorry， 你還拖我兩嘢！唔影你相都唔係人」，又提醒網民「中環ifc返工小心呢個踩腳姐！」。