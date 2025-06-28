曾夢見中獎！美國婦從垃圾桶撿回「被丟棄彩券」　喜中大獎XX萬元

超準「預言夢」？美國1名女子因夢見自己買彩券中獎，翌日馬上去買了4張刮刮樂彩券。本來眼見頭3張刮開都沒有中獎，她曾一度將所有彩券丟到垃圾桶，後來才記起第4張彩券未刮，趕忙將它撿回來，結果正是這張曾被丟棄的彩券暗藏中獎號碼，而她對獎後發現中了大獎8萬美元（約62.8萬港元）。



美國女子索頓贏得刮刮樂「Flamingo Bingo」大獎8萬美元（約63萬港元）。（Kentucky Lottery）

綜合外媒報道，美國肯塔基州謝潑茲維爾市（Shepherdsville）女子索頓（Pamela Howard-Thorton）幸運贏得刮刮樂「Flamingo Bingo」大獎8萬美元（約63萬港元），而她近日領獎時分享得獎前的「波折經歷」。

夢見中獎畫面 翌日即買彩券

索頓指她早對每張售5美元（約39港元）的Flamingo Bingo刮刮樂感到興趣，但一直沒有購買，直至某天發夢夢見自己中大獎，翌日便馬上跑去買彩券碰碰運氣。

但當她到達商店後，卻發現想買的彩券已經沒有了，於是改買另一款，並幸運贏得200美元（約1,570港元）。不過索頓不死心，同日決定返回商店，將部份獎金拿去買刮刮樂。索頓指她心中一直有個預感，故決定選購4張Flamingo Bingo彩券。

中獎彩券一度被丟垃圾桶

索頓指她買的頭3張Flamingo Bingo彩券都沒有中獎，於是她一度將所有彩券都丟到垃圾桶，後來才想起還有1張未刮，於是從垃圾桶撿回第4張彩券，正正就是這張被丟棄過又撿回的「幸運彩券」讓她贏得大獎。

Flamingo Bingo刮刮樂每張售5美元（約39港元），而大獎高達8萬美元（約62.8萬港元）。（Kentucky Lottery）

當索頓對獎後驚喜發現中了大獎，興奮得在家中又哭又叫，並將喜訊告知母親及女兒。索頓近日已取得扣稅後57,600美元（約45萬港元）的獎金，並透露打算將部份獎金用來買車及還清帳單，也打算與母親分享。

而肯塔基州彩券公司則表示，賣出中獎刮刮樂的商店亦會獲得800美元（約6,280港元）的獎金以作獎勵。

（綜合）