六合彩做散水餅又中獎！港女買20張送同事竟中X獎　她獲咁多獎金

【六合彩／散水餅】買六合彩做「散水餅」有「中獎奇運」？繼早前有港女分享買60張六合彩做「散水餅」竟全部中獎後，有港女「跟風」買20多張六合彩彩票作「散水餅」給同事，「將幸運送出……送個開心的機會」，結果同樣中獎，可以獲得獎金。



網民看後大感驚訝，大讚港女以六合彩作「散水餅」有創意，「鍾意！你好有心包裝好靚就算中唔中都會記得，你好過食件cake，講真唔會有咩印象」，更有網民分享同類經歷。



買六合彩做「散水餅」，竟然再有「中獎奇運」？（示意圖）

港女買六合彩作「散水餅」成功中獎

買六合彩做「散水餅」容易中獎？ 該港女早前於社交平台Threads發布多相片，透露自己「跟風」買六合彩彩票作「散水餅」給同事，「香港散水文化，通常請食件cake／請廢水……諗1份任何人都適合嘅禮物，又唔會變咗喺枱面封塵嘅擺設，我又想有啲新意，糾結咗好耐今次送咩好，最後揀咗將幸運送出」。

樓主「跟風」買六合彩彩票作「散水餅」給同事，結果真的中獎。（minnnnnnnie／Threads）

每張彩票「親手畫」號數

樓主表示，每張六合彩彩票都是她「親手畫」號數，每張號碼不同，「我開頭去到投注站，以為可以買$10電腦飛，最後要即場亂畫廿幾張畀佢哋出飛」。

從相片見到，樓主買了5月1日攪珠的六合彩（2025年第48期六合彩）彩票，再自行製作精美包裝。包裝寫上「解鎖人生成就」、「A 0.0001% Chance」、「TO WORK LESS」、「99.9% fail rate…BUT miracles happen！（And if they do，I get 50%）」。

樓主表示，每張六合彩彩票都是她「親手畫」號碼，所以每張都不同，而且包裝精美。（minnnnnnnie／Threads）

樓主表示，每張六合彩彩票都是她「親手畫」號碼，所以每張都不同，而且包裝精美。（minnnnnnnie／Threads）

六合彩中3個字可獲40元獎金

最終樓主果然受到「幸運之神」眷顧，20多張六合彩中，其中留給自己的那張六合彩中了「3個字」，可獲七獎40元獎金，「最後20幾張入面有1張中咗3隻字！不過係留畀自己嗰張」。

2025年第48期六合彩攪珠結果。（馬會網頁）

翻查資料，該期六合彩攪珠結果為：4號、7號、21號、32號、41號、47號，特別號碼：28號。頭獎1注中，每注派34,540,820元；二獎1.5注中，每注派1,647,530元；三獎98.5注中，每注派66,900元；而七獎只有102,818注中，可見樓主算相當幸運。

樓主：少少錢又送到個開心算係咁

樓主補充，「無明文規定Last day要攪咁多嘢」， 認為「留低一個好回憶唔係例行公事，有派散水餅／禮係一份對工作環境嘅心意，無送亦唔係錯……我覺得值得嘅，少少錢又送到個開心算係咁啦」。

不少網民讚樓主以六合彩作「散水餅」有創意。（示意圖）

網民讚有創意：中唔中獎都會記得

帖文引來網民熱議，不少人讚樓主以六合彩作「散水餅」有創意，「鍾意！你好有心包裝好靚就算中唔中都會記得，你好過食件cake 講真唔會有咩印象」、「之前有個同事係出咗封email話將買散水餅嘅錢捐咗去（有埋收條），然後祝大家工作順利，江湖見，加埋幾張meme圖唔知其他人點諗，但我勁buy！記到而家」。

亦有網民分享同類經歷，「我上一間公司派散水餅嗰時都有諗過送六合彩飛，但因為公司好多人唔想買$20電腦飛，又唔想逐張畫所以就放棄咗」。