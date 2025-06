六合彩做散水餅又中獎！港女買20張送同事竟中X獎　她獲咁多獎金

【六合彩/散水餅】買六合彩做「散水餅」有「中獎奇運」?繼早前有港女分享買60張六合彩做「散水餅」竟全部中獎後,有港女「跟風」買20多張六合彩彩票作「散水餅」給同事,「將幸運送出……送個開心的機會」,結果同樣中獎,可以獲得獎金。



網民看後大感驚訝,大讚港女以六合彩作「散水餅」有創意,「鍾意!你好有心包裝好靚就算中唔中都會記得,你好過食件cake,講真唔會有咩印象」,更有網民分享同類經歷。



港女買六合彩作「散水餅」成功中獎

買六合彩做「散水餅」容易中獎? 該港女早前於社交平台Threads發布多相片,透露自己「跟風」買六合彩彩票作「散水餅」給同事,「香港散水文化,通常請食件cake/請廢水……諗1份任何人都適合嘅禮物,又唔會變咗喺枱面封塵嘅擺設,我又想有啲新意,糾結咗好耐今次送咩好,最後揀咗將幸運送出」。

每張彩票「親手畫」號數

樓主表示,每張六合彩彩票都是她「親手畫」號數,每張號碼不同,「我開頭去到投注站,以為可以買$10電腦飛,最後要即場亂畫廿幾張畀佢哋出飛」。

從相片見到,樓主買了5月1日攪珠的六合彩(2025年第48期六合彩)彩票,再自行製作精美包裝。包裝寫上「解鎖人生成就」、「A 0.0001% Chance」、「TO WORK LESS」、「99.9% fail rate…BUT miracles happen!(And if they do,I get 50%)」。

樓主表示,每張六合彩彩票都是她「親手畫」號碼,所以每張都不同,而且包裝精美。(minnnnnnnie/Threads)

六合彩中3個字可獲40元獎金

最終樓主果然受到「幸運之神」眷顧,20多張六合彩中,其中留給自己的那張六合彩中了「3個字」,可獲七獎40元獎金,「最後20幾張入面有1張中咗3隻字!不過係留畀自己嗰張」。

2025年第48期六合彩攪珠結果。(馬會網頁)

翻查資料,該期六合彩攪珠結果為:4號、7號、21號、32號、41號、47號,特別號碼:28號。頭獎1注中,每注派34,540,820元;二獎1.5注中,每注派1,647,530元;三獎98.5注中,每注派66,900元;而七獎只有102,818注中,可見樓主算相當幸運。

樓主:少少錢又送到個開心算係咁

樓主補充,「無明文規定Last day要攪咁多嘢」, 認為「留低一個好回憶唔係例行公事,有派散水餅/禮係一份對工作環境嘅心意,無送亦唔係錯……我覺得值得嘅,少少錢又送到個開心算係咁啦」。

不少網民讚樓主以六合彩作「散水餅」有創意。(示意圖)

網民讚有創意:中唔中獎都會記得

帖文引來網民熱議,不少人讚樓主以六合彩作「散水餅」有創意,「鍾意!你好有心包裝好靚就算中唔中都會記得,你好過食件cake 講真唔會有咩印象」、「之前有個同事係出咗封email話將買散水餅嘅錢捐咗去(有埋收條),然後祝大家工作順利,江湖見,加埋幾張meme圖唔知其他人點諗,但我勁buy!記到而家」。

亦有網民分享同類經歷,「我上一間公司派散水餅嗰時都有諗過送六合彩飛,但因為公司好多人唔想買$20電腦飛,又唔想逐張畫所以就放棄咗」。