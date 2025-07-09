港鐵大媽剪指甲！指甲碎亂彈　嘔心殘屑遺座位　港男拍片兼1招KO

在公眾地方應注意衛生，剪指甲行為既不衛生又缺德！近日有港男乘坐港鐵西鐵綫時，發現1名大媽在車廂內剪指甲及挫甲，「指甲彈到周圍都係」。他於是拍片記錄，並狠批大媽將車廂當成「私人修甲店」，隨後看到大媽準備下車前，港男更要求她清理遺留座位上的指甲碎屑。網民都大讚港男「做得好」，亦有人指責大媽行為自私且缺乏公德心，「知唔知道乜嘢叫衛生」、「好嘔心」。



有港男乘坐港鐵西鐵綫時，見到1名大媽在車廂內剪指甲及挫甲。（Threads影片截圖）

該名港男在社交平台Threads發帖，稱發現有1名大媽在港鐵西鐵綫上剪指甲，於是與其他乘客一起開聲指斥其行為，並上傳影片表示「屯馬線理甲店，自私自利仲死口唔認，好彩仲有其他乘客上前一起指責佢嘅自私行為」。

影片配以字幕說明，並記錄大媽修甲經過。（Threads影片截圖）

大媽剪完指甲後又開始用指甲挫打磨甲邊。（Threads影片截圖）

車內公然修甲 指甲碎遺座位

影片配以字幕說明，指事發於6月26日晚上8時許，列車由天水圍站行駛向屯門站期間，大媽一直在座位上修甲，在剪完指甲後又開始用指甲挫打磨甲邊，指甲碎彈向四周。大媽之後坐到另1個位置，片中字幕指責大媽彷彿將車廂當成「私人修甲店」，又狠批「坐過一格就當遺下嘅指甲就唔係屬於自己」。從影片可見，座位上明顯留下白色指甲碎屑，但大媽卻視若無睹。

座位上明顯留下白色指甲碎屑，但大媽卻視若無睹。（Threads影片截圖）

座位上明顯留下白色指甲碎屑，但大媽卻視若無睹。（Threads影片截圖）

及至屯門站（即該綫總站），大媽準備下車前，坐在對面座位拍片的港男即起身指着指甲碎，並向大媽表示「阿婆你漏咗好多垃圾啊」，旁邊乘客亦附和「好多指甲啊」，港男續斥「其實呢啲私人嘢衛生嘢係咪可以喺屋企做，點解成日要喺啲公共地方做」。

港男面斥大媽：離晒譜

而大媽一度拒認並表示「唔係我㗎啲垃圾」，港男即怒喝「你夠膽話唔係你？天水圍影到你嚟呢到啦」。大媽即返回座位附近，以手將座位上的指甲碎屑撥到車廂地上，並準備下車。港男仍有不滿，怒斥「離晒譜㗎呢啲人」，影片至此結束。

港男在大媽準備下車前要求她清理遺留座位上的指甲碎屑，但大媽一度否認稱「唔係我㗎啲垃圾」。（Threads影片截圖）

大媽最終以手將座位上的指甲碎屑撥到車廂地上。（Threads影片截圖）

網民斥大媽「自私、無公德心」

影片引起網民熱議，有人讚揚港男「多謝你出聲」、「樓主好波」，亦有人批評片中大媽行為，並建議告知港鐵職員，「知唔知道乜嘢叫衛生」、「好無公德心」、「好嘔心」、「下次報站職員話佢隨處掉垃圾，影響公眾衛生」。另有人就表示不解，「完全諗唔明點解要特登喺地鐵剪指甲」、「剪指甲都未算衰，最衰啲人撩鼻屎周圍彈」。

（Threads）