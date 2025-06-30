居屋揀樓驚覺收入超上限XXX元　2人收入逾6萬元　即日慘遭DQ灰爆

【居屋／揀樓】一屋難求，終於等到居屋選樓當然值得高興。然而，有已經申請了居屋的網民，近日收到房署通知可選樓時，竟然瞬間經歷了「天堂與地獄」的感受。事緣樓主原本正開心可以揀樓之際，卻發現最近公司出花紅及雙糧，導致2人入息比入息上限6萬元僅多出數百元，在最後一步被取消資格。由於居屋的綠表申請者毋須申報入息，故相信樓主是白表申請者。



帖文引起網民熱議，有人哀嘆自己亦有類似經歷，且超出只是10多元，同樣飲恨被取消資格。



有正申請居屋的網民終於收到居屋選樓通知書，卻發現2人入息比上限6萬元多出數百元，被取消資格。（AI生成圖片）

該名網民在社交平台Threads發帖訴苦，指早前申請居屋並已通過資格審查，近日收到選樓通知書，卻發現因花紅及雙糧，而近2個月入息剛好超出上限數百元，「連埋咁啱近呢2個月岀咗花紅雙糧，2人收入啱啱過6萬，差幾百蚊」。

被取消資格感失落

樓主解釋，「本來（收揀樓信）好開心，但原來之前過到入息審查唔代表一定得，要揀樓日都要唔過入息上限先合資格」。因超出入息而被取消資格，樓主坦言心情「真係好灰」，並發帖求安慰。

有網民不解問，「你收到信叫你去揀你應該交咗入息審查㗎啦啵，唔係批咗先再出信叫你去揀咩？」，而樓主就解釋「係呀，但揀樓時都要再審批，確保呢段期間都合乎資格」。

有網民分享類似經歷，且只超出上限10多元，同樣被取消資格。（示意圖，非當事人／資料圖片）

網民分享類似經歷 「最慘者」只超10多元

不少網民都留言安慰樓主，並表示「爭幾百真係好唔抵」。亦有人分享類似經歷，稱於揀樓前數日出糧忽然多了數千元花紅，導致平均月薪高出限額十多元，「冇啦啦多咗幾千蚊花紅從來未出過，平均月薪高過限額十幾蚊。我照去樂富揀樓，officer（主任）都好幫我問senior（高經）有冇得傾。Senior行出嚟大大聲講咗句過一蚊都唔得！我畢生銘記」；另有人就指「前年家庭入息上限仲係62k嗰陣，同你一樣都係因為出花紅，過咗2,3千蚊，仲要揀樓嗰日先知過」。

有網民就提醒選樓前一定要確保入息不超上限，「揀之前應該計清楚先」、「有咩都可以減人工」，另有網民就寄望私樓樓價下跌，「塞翁失馬，遲啲私樓居屋價。咁樣講算唔算安慰？」。

以白表為例，現時2人或以上申請者的每月總入息上限為為6萬元。（房署網頁）

根據房署網頁，以白表為例，現時1人申請者的每月總入息上限為3萬元，而2人或以上則為6萬元。

（Threads）