的士司機載客中歎雪茄！狀甚享受影片瘋傳　網民提質疑：有內情？

公共交通工具內嚴禁吸煙，當中包括的士，惟近日有人上傳影片至社交平台，顯示1名的士司機在駕車載客時，忽然點燃雪茄吸食，而車廂後座有人舉機拍攝整個過程。片段瘋傳後隨即引來大批網民熱議，部份人笑言該名司機懂得享受人生，「呢啲咪有態度識玩」，不過也有人質疑影片真確性，懷疑另有內情，包括猜測司機與「乘客」相識，疑似是擺拍，「擺明識㗎啦」。不過，的士司機在車內吸煙，已屬違法，可被罰款5,000元。



影片顯示1名的士司機在駕駛時忽然點燃雪茄，車廂後座有人舉機拍攝整個過程。（Facebook影片截圖）

的士司機駕駛中食雪茄

相關影片被上傳到Facebook群組，由坐在後座的人拍攝，顯示1名的士司機正在駕駛，忽然拿出1支雪茄並將其點燃，吸食一口後，一邊繼續淡定駕車，一邊拿着雪茄。影片僅長10秒，亦未有拍下司機證或車牌號碼。

網民：索兩啖等如你個車費

影片一出，隨即引來大批網民熱議，許多人開玩笑指「不准吸煙，又冇話雪茄唔得，Btw佢碌嘢咁粗，索兩啖，等如你個車費」、「冇車牌好難截到佢架的士」、「可能隔籬有杯紅酒㗎！」、「咁難得你又整返兩啖先啦」、「你支𣄃都唔夠我買支雪茄」，也有網民認為司機食雪茄的舉動太誇張，「唔會咁誇張啊」、「車緊客時食雪茄，佢想表達啲咩呢！」。

部份網民質疑造假擺拍

另有部份網民則質疑影片是擺拍，「唔影埋司機證，擺明做戲，好假」、「冇可能唔識司機啦，又呃like」、「係唔係有內情啊？ 冇理由咁目無法紀」。

法例規定的士內嚴禁燃點雪茄

《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）第4條規定，任何人都不可以在公共交通工具內吸煙，或攜帶燃點着的香煙、雪茄或煙斗。公共交通工具包括公共巴士、公共小巴、的士、地下鐵路列車、九廣鐵路列車、輕便鐵路車輛、電車、山頂纜車或渡輪等。任何人違反《吸煙(公眾衞生)條例》第371章第4條，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處罰款5,000元。