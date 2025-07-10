遊港恐怖！內地客遊尖沙咀商場　1舉動震撼全網籲小心：隨時中招…

【香港旅遊／內地客】外出購物應有公德心！有港女於社交平台發文，指在尖沙咀iSQUARE國際廣場某連鎖精品店，目擊1名內地遊客拿貨架上的新甲鉗剪指甲後，再放回貨架，直呼「勁恐怖」，「以後買指甲鉗要買有包裝嘅」。



帖文引來網民熱議，批評相關內地客行為離譜，「好核突啊」、「咁得人驚……」、「咁唔衛生嘅行為，有灰甲咁就大鑊」、「真係要小心……隨時中招……」。



有港女於社交平台發文，指在尖沙咀iSQUARE國際廣場某連鎖精品店，目擊1名內地遊客「恐怖行為」。（資料圖片）

「好恐怖！星期六嘅尖沙咀」。該港女於6月28日（星期六）在社交平台Threads發帖文，形容星期六的尖沙咀相當「恐怖」，「啲人亂衝亂撞」。

樓主於尖沙咀iSQUARE國際廣場某連鎖精品店，目擊1名內地遊客「恐怖行為」。（資料圖片）

內地客遊尖沙咀iSQUARE精品店 試用指甲鉗後放回貨架

而最令樓主心寒的是，她在尖沙咀iSQUARE國際廣場某連鎖精品店，目擊有內地遊客直接用貨架上的指甲鉗剪指甲，完事後把指甲鉗放回貨架，令人咋舌，「見到大陸遊客拎個新嘅指甲鉗剪晒自己10隻手，再掛返上去個架度」，直呼「勁恐怖，我以後買指甲鉗要買有包裝嘅」。

該內地遊客直接用貨架上的指甲鉗剪指甲，完事後把指甲鉗放回貨架。（示意圖）

目擊港女：勁恐怖 網民批內地客離譜

網民看過帖文嘩然，指摘相關內地客行為離譜，「好核突啊」、「咁得人驚……」、「搗亂」、「咁唔衛生嘅行為，有灰甲咁就大鑊」、「唔直接X啲X街人X街行為，只會係縱容」、「真係要小心……隨時中招……」。

也有網民笑言「無處不剪指甲！」、「要試清楚利唔利，好過買咗唔啱去退貨」。