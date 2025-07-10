享和街赤膊男惹錯地盤佬？影片見被圍罵掌摑狂道歉：大佬對唔住！

荃灣享和街車房與司機爭錶位爭執「成名」、被網民戲稱為「排骨仔」的瘦削赤膊男子，連日被挖出「黑歷史」。最新流傳1段8年前影片顯示，貌似「排骨仔」的瘦男於青馬大橋駕駛時，因多次變速阻礙後方接載「剛收工地盤工」的旅遊巴前進，結果被旅遊巴「閘停」，車上地盤工人包圍私家車「拍車」叫囂，其間貌似瘦男的男子一直道歉「對唔住、對唔住，咁多位大佬對唔住！」，即使被多次「掌摑」也沒有「駁嘴」或「還拖」。



影片引來網民熱議，揶揄「又係你呀排骨哥」、「原來係得把口，欺善怕惡之徒」、「變咗地盤sorli仔」、「又要威又要帶頭盔」、「一生人可以X足兩次咁大單，都算傳奇人物」。不過，亦有人認為無論甚麼事情都不該訴諸暴力，而掌摑他人已干犯傷人罪，已屬犯法。



最新流傳1段8年前影片顯示，貌似瘦男的男子駕駛時，因多次變速阻礙後方接載「剛收工地盤工」的旅遊巴前進，結果被旅遊巴「閘停」。（影片截圖）

荃灣享和街車房與司機爭錶位事件中「一夜爆紅」、被網民戲稱為「排骨仔」的赤膊瘦削男，連日被揭「黑歷史」顯示多次「撩是鬥非」，然而性格惹火的他，竟然也有「撞板」時候？

片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，被斥「玩嘢」，及質問「你係咪新嚟㗎」，見到瘦削赤膊男子（右）相當激動。（片段截圖）

片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，被斥「玩嘢」，及質問「你係咪新嚟㗎」，見到瘦削赤膊男子（右）相當激動。（片段截圖）

疑「享和街赤膊男」駕車「閘」地盤工

最新流傳1段2017年拍攝的影片，見到１輛私家車晚上在青馬大橋行駛時，多次變速、切線「閘住」後方接載「剛收工地盤工」的旅遊巴阻礙前進，惹來旅遊巴上的人鼓譟，聲言「你夠X薑你就停低，X你老X你真係」、「呢個白黐真係」、「黐線㗎」。

私家車晚上在青馬大橋行駛時，多次變速、切線「閘住」後方接載「剛收工地盤工」的旅遊巴阻礙前進。（影片截圖）

私家車晚上在青馬大橋行駛時，多次變速、切線「閘住」後方接載「剛收工地盤工」的旅遊巴阻礙前進。（影片截圖）

私家車晚上在青馬大橋行駛時，多次變速、切線「閘住」後方接載「剛收工地盤工」的旅遊巴阻礙前進。（影片截圖）

私家車晚上在青馬大橋行駛時，多次變速、切線「閘住」後方接載「剛收工地盤工」的旅遊巴阻礙前進。（影片截圖）

遭「反殺」閘停圍罵掌摑 瘦男不斷道歉：對唔住大佬

畫面一轉，旅遊巴已爬頭「閘停」私家車，地盤工上前包圍拍打私家車激動叫囂「X你老X臭X！落車」。私家車車門打開，坐在司機位、貌似享和街「排骨仔」的瘦男道歉說「對唔住大佬」。

旅遊巴爬頭「閘停」私家車，地盤工上前包圍拍打私家車激動叫囂「X你老X臭X！落車」。（影片截圖）

旅遊巴爬頭「閘停」私家車，地盤工上前包圍拍打私家車激動叫囂「X你老X臭X！落車」。（影片截圖）

旅遊巴爬頭「閘停」私家車，地盤工上前包圍拍打私家車激動叫囂「X你老X臭X！落車」。（影片截圖）

旅遊巴爬頭「閘停」私家車，地盤工上前包圍拍打私家車激動叫囂「X你老X臭X！落車」。（影片截圖）

地盤佬火氣未消，怒指「你又要威又要戴頭盔！X你老X！你係咪玩嘢啊！」、「報警拉佢啦」、「落車！你唔係好X威㗎咩！」、「車X住條女好X威啊？」、「舉中指啊嘛？」，寫男則舉高雙出做出道歉手勢，不斷「認衰」，「對唔住、對唔住，咁多位大佬對唔住！」；即使被地盤佬多次「兜巴星」，他也沒有「駁嘴」或「反抗」，只重複「對唔住」。影片最後男子在一片叫喊聲中關上車門。

坐在司機位、貌似瘦男的男子道歉說「對唔住大佬」。（影片截圖）

地盤佬多次掌摑男子。（影片截圖）

地盤佬多次掌摑男子。（影片截圖）

男子未有反抗，舉高雙出做出道歉手勢不斷「認衰」，「對唔住、對唔住，咁多位大佬對唔住！」。（影片截圖）

男子未有反抗，舉高雙出做出道歉手勢不斷「認衰」，「對唔住、對唔住，咁多位大佬對唔住！」。（影片截圖）

男子未有反抗，舉高雙出做出道歉手勢不斷「認衰」，「對唔住、對唔住，咁多位大佬對唔住！」。（影片截圖）

影片最後男子在一片叫喊聲中關上車門。（影片截圖）

影片最後男子在一片叫喊聲中關上車門。（影片截圖）

網民批欺善怕惡：變咗地盤sorli仔

網民看過影片議論紛紛，揶揄「又係你呀排骨哥」、「當時唔問地盤佬係咪新嚟？」、「原來係得把口，欺善怕惡之徒」、「變咗地盤sorli（sorry）仔」、「又要威又要帶頭盔」、「一生人可以X足兩次咁大單，都算傳奇人物」、「8年前衰咗，諗住今次食大隻咗攞番自信，點知仲衰得甘啲」。不過亦有網民疑似影片中男子是否瘦男，「濛到咁，點睇到係同一個人」。不過，有人認為地盤工人不應出手，因掌摑他人已是犯法，「動口不動手，大力咗仲大鑊，罵下咪算囉」。