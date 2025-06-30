內地女圍住垃圾桶踎街食煙　目擊者：真係好肉酸　照片引網民罵戰

內地遊客「踎街」行為一直是港人熱議話題，有港人近日於網上發文發相，公審內地遊客圍着垃圾桶「踎街」吸煙，引來網民罵戰。



有內地網民留言批評，「每次去旺角那個垃圾桶都是滿的，垃圾都溢出來然後還要罵大陸人亂丟垃圾。去找麥當勞星巴克也人多，靠路邊找個地方蹲下也要捱罵，這就是香港人」。亦有港人撐內地人，「香港凳都冇得坐，上次大陸朋友過嚟香港，行咗成日，凳都冇張」。



反對「踎街」的港人就表示，「實在難以理解，點解有人類可以喺公眾地方做出一個同喺踎厠屙屎一樣嘅動作，而覺得冇問題嘅呢？」、「香港係唔夠凳，不過我攰都唔會踎喺街」、「攰咪入商場或者搵cafe搵位坐囉」。



有港人近日於網上發文發相，公審內地遊客圍着垃圾桶「踎街」吸煙，引來網民罵戰。（Threads圖片）

發公審文的港人於Threads發文發相，指出「有時真係唔想歧視佢哋，好好地人1個，點解要踎喺度圍住個垃圾桶，真係好X肉酸」。照片可見，兩名背對鏡頭的女子圍着垃圾桶蹲着，手裏正拿着香煙吸食，地上放了手袋及兩瓶飲料，而左邊女子的白色衣服有部份掉在地上，最左邊則有位男子站着吸煙。

內地女圍着垃圾桶「踎街」吸煙

帖文引來網民罵戰，有部份網民斥樓主歧視，「外國人踎你又唔出聲？」、「日本人也是踎，你有歧視嗎？」、「算罷啦港人，又要自由又唔見得人做自己，人哋犯法你咪報警咯，同埋大把菲律賓菲傭禮拜坐喺路邊啦」。

目擊港人指出，「有時真係唔想歧視佢哋，好好地人1個，點解要踎喺度圍住個垃圾桶，真係好X肉酸」。（Threads圖片）

網民：香港商場座椅難找

有網民就點出內地人「踎街」原因，「因為喺大陸好易搵到一個地方坐低唞下」、「香港行街真係想喺商場搵張凳都冇」、「踎在地上因為大陸大部份廁所仍沿用蹲式馬桶，是習慣問題，係肉酸但不難理解」。

網民否認歧視

有網民就批評「踎街」行為，「而家周圍都係咁，真係無言」、「我哋唔係歧視係鄙視」、「最神奇見過着裙都踎街」、「佢哋唔覺得個垃圾桶多菌同臭嘅咩？左邊嗰個件衫抹晒地，真係睇見都覺得污糟」、「畀廿蚊入茶餐廳買杯檸茶飲咪有得坐囉」、「其實佢哋咩構造，呢個動作踎一陣已經頂唔X順好X攰，仲攰X過行路喎」。