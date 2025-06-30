內地客逼上環食店員工賠$780鞋錢片瘋傳！包圍發難　結局震驚全網

僱員工作期間不小心弄污客人財物，要全額賠償？本港網絡瘋傳1段影片，指上環某茶餐廳內，有女員工不慎倒瀉飲品弄髒內地客人衣物鞋子，即使道歉及提出「免單」，內地客人都不接受，要求女員工「賠晒啲衫褲鞋襪錢」，更「大吵大鬧擾攘咗成個鐘」，最終女員工無奈賠償「鞋錢」780元，內地客人才罷手。



事件引來網民爭議，有人批評內地客人要求離譜，「佢有單證明對鞋$780？着過都有折舊率，要扣返損耗喎！」、「$780？得，除低對鞋先」、「大吵大鬧係人格問題」；也有網民從網購平台搜尋到疑似內地客人所穿鞋子的價錢，質疑「屈得就屈」。



不過亦有網民認為要求賠償無問題，「唔明點解要鬧人要求賠償。整到人嘅嘢，如果唔可以還原返原來嘅樣，人哋要求賠償係好合理」、「有咩問題，你真係整到人哋對鞋喎」。



到底員工工作期間不慎弄污客人財物，是否需要賠償原價？是否有賠償上限？僱主又是否要承擔責任？《僱傭條例》及法例原來有這樣規定。



本港網絡瘋傳1段影片，指上環某茶餐廳內，有女員工不慎倒瀉飲品弄髒內地客人衣物鞋子，即使道歉及提出「免單」，內地客人都不接受，要求女員工「賠晒啲衫褲鞋襪錢」。（ngayeezuky／Threads影片截圖）

有港女於6月29日（星期日）在社交平台Threads發布影片，指在上環某茶餐廳用餐時，目擊有多名內地客人與1名女員工爭執，大吵大鬧要求女員工賠償她們被弄污的衣物鞋子，「頭先喺樓下茶記食嘢，姐姐唔小心倒瀉杯嘢飲落枱面，流咗落去佢哋（內地客）身上，之後道歉同免佢哋張單，但都唔肯放過姐姐，要佢賠晒啲衫褲鞋襪錢，喺度大吵大鬧擾攘咗成個鐘，最後姐姐賠返對鞋錢（$780）佢哋先肯走」。

被弄污鞋子 內地客要求上環食店員工賠780元

影片見到，茶餐廳內兩男一女正包圍1名女員工爭執，其中穿紅色上衣女客人以普通話激動表示「要承擔對不對？如果不承擔的話……」，隨後指着旁邊女友人鞋子說「你（女員工）現在看看它這些黃色的，全都是白色的，它是全濕的，全都是那個（飲品）顏色」。

茶餐廳內兩男一女正包圍1名女員工爭執。（ngayeezuky／Threads影片截圖）

穿紅色上衣女客人以普通話激動表示「要承擔對不對？如果不承擔的話……」，隨後指着旁邊女友人鞋子說「你（女員工）現在看看它這些黃色的，全都是白色的，它是全濕的，全都是那個（飲品）顏色」。（ngayeezuky／Threads影片截圖）

穿紅色上衣女客人以普通話激動表示「要承擔對不對？如果不承擔的話……」，隨後指着旁邊女友人鞋子說「你（女員工）現在看看它這些黃色的，全都是白色的，它是全濕的，全都是那個（飲品）顏色」。（ngayeezuky／Threads影片截圖）

2名內地女客人喋喋不休，女員工於是問道「你（內地客）這對鞋值多少啊？」。（ngayeezuky／Threads影片截圖）

2名內地女客人喋喋不休，女員工於是問道「你（內地客）這對鞋值多少啊？」。女客人回覆「780塊錢」後，女員工即說「我給780塊錢給你，好啦，行了好不好？你埋這張單，我賠一下錢給你」，2名女客人聞言齊聲說好。影片至此結束。

女客人回覆「780塊錢」後，女員工即說「我給780塊錢給你，好啦，行了好不好？你埋這張單，我賠一下錢給你」，2名女客人聞言齊聲說好。（ngayeezuky／Threads影片截圖）

女客人回覆「780塊錢」後，女員工即說「我給780塊錢給你，好啦，行了好不好？你埋這張單，我賠一下錢給你」，2名女客人聞言齊聲說好。（ngayeezuky／Threads影片截圖）

疑似同款鞋已下架 網購平台售300至500多人民幣

網民看過影片議論紛紛。翻查資料，涉事女客人所着鞋子相信是FILA「FLUID 4貓爪鞋4代女子時尚休閒復古運動鞋」款式，屬於2023年款式，官方定價780人民幣（約855港元），目前已下架沒再發售。但有網民從網購平台搜尋到疑似同款運動鞋，主要300多人民幣至500多人民幣（逾320至540港元），質疑涉事女客人「屈得就屈」。

涉事女客人所着鞋子相信是FILA「FLUID 4貓爪鞋4代女子時尚休閒復古運動鞋」款式，屬於2023年款式，官方定價780人民幣（約855港元），目前已下架沒再發售。（FILA官網）

有網民從網購平台搜尋到疑似同款運動鞋，主要300多人民幣至500多人民幣（逾320至540港元）。（網上圖片）

有網民從網購平台搜尋到疑似同款運動鞋，主要300多人民幣至500多人民幣（逾320至540港元）。（網上圖片）

網民爭議：要求離譜 VS 要求賠償合理

有網民批評內地客人要求離譜，「佢有單證明對鞋$780？着過都有折舊率，要扣返損耗喎！」、「$780？得，除低對鞋先」、「大家都係打份工，唔小心啫， 如果對方態度好，自己又無受傷，就算啦，放過人啦」、「常客路過表示呢個姨姨好好人，對其他客都好好招呼。唔好話喺現場，睇片聽見把聲都覺得煩。當破財擋災驅瘟神」、「雖然倒瀉嘢要公司賠清潔費係合理，但要員工賠full pay，真係唔該留低對鞋，大吵大鬧更加係人格問題」、「叫佢搵公證行，並出示單據，再掟畀保險公司賠。叫佢慢慢等」、「我喺大陸人，我支持香港店員」。

不過也有網民認為要求賠償合理，「其實咁多人話冇問題，咁如果人哋嗰對鞋或者袋係要5位數或者更貴，咁點計？有人講話賠清潔費，但有嘢根本就清潔唔到，係咪又可以完全唔使人賠？」、「唔明點解要鬧人要求賠償，整到人嘅嘢，如果唔可以還原返原來嘅樣，人哋要求賠償係好合理」、「有咩問題？你真係整到人哋對鞋喎。就算係有問題都係間公司有問題啦，關個客X事」、「整污糟件衫褲都唔係免費嘅，要賠衫褲錢唔係應該？如果係我俾人唔小心潑到，好污糟嘅，我一定要求賠錢」。

根據香港大學法律與科技研究中心社區法網「彌償的責任」事宜，當僱員違反其使用合理水平的技能及謹慎的責任致令僱主需向第三方支付損害賠償時，僱員有責任向僱主賠償僱主所支付的金額。（ngayeezuky／Threads影片截圖）

員工要賠償？法例這樣規定

根據《僱傭條例》，僱員損壞或遺失僱主的貨品或設備，每次只可按值扣除，以不超過港幣300元為限；此外，在這情況下扣除的工資總額，亦不得超過僱員在該工資期工資的四分一。

而根據香港大學法律與科技研究中心社區法網「彌償的責任」事宜，當僱員違反其使用合理水平的技能及謹慎的責任致令僱主需向第三方支付損害賠償時，僱員有責任向僱主賠償僱主所支付的金額。