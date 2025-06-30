日本「1年被偷3000億日圓」逾半賊人來自這國　Uniqlo擬辣招防盜

最近日本最大的服裝連鎖品牌Uniqlo（優衣庫），突然放出狠話：以後遇到集體竊盜事件，無論損失多大，哪怕只是一雙襪子、一件T卹，都要用法律手段，把竊賊造成的全部損失一筆一筆討回來。這樣的表態，立刻在日本零售業和輿論場引發熱議。



其實，這幾年日本的商店、藥妝店、便利商店，幾乎人人都在跟「萬引」——也就是「小偷小摸」——奮鬥。別看日本給人的印像是治安好、秩序井然，實際上每年因為萬引造成的損失，粗算都要3000多億日圓。

最近日本Uniqlo表示以後遇到集體竊盜事件，無論損失多大，哪怕只是一雙襪子、一件T卹，都要用法律手段追討損失。（YouTube@TechPoliEcon）

最近日本Uniqlo表示以後遇到集體竊盜事件，無論損失多大，哪怕只是一雙襪子、一件T卹，都要用法律手段追討損失。（YouTube@TechPoliEcon）

最近日本Uniqlo表示以後遇到集體竊盜事件，無論損失多大，哪怕只是一雙襪子、一件T卹，都要用法律手段追討損失。（YouTube@TechPoliEcon）

點圖放大看日本商店監視器拍到的賊人盜竊過程：

+ 41

而最近幾年，監視器畫面裡的「主力軍」，竟然換成了外國團夥。就拿大阪Uniqlo來說，警方最近就抓到3位越南女性，三四十歲的年紀，專業得很。她們交代得很直接：只要在日本偷到指定商品，回去就能拿到十幾二十萬日圓的報酬。一趟下來，3個月時間，犯案37次，賺夠了生活費，偷走的Uniqlo商品總價超過1000萬日圓。

再看看全國的數據，最近幾年，被抓的萬引「外籍人員」裡，越南人佔比竟然高達5到7成。模式也很清楚：有人在越南遙控，有人在日本「採購」，一條隱密又高效的犯罪鏈，悄悄成形。

甚至，2023年4月東京多摩市的Uniqlo門市，還出現過兩名越南男性專偷女用內衣的狀況，一個月裡偷了75件，涉案金額10萬日圓。兩人被抓後說得坦白——Uniqlo的衣服在越南賣得火，所以偷了就快遞回去，由熟人幫忙轉賣，生意紅火得很。

根據日本警視廳調查，這兩人自2018年9月來到日本後，就專盯東京和埼玉的Uniqlo門店，其他品牌一點不碰，目標感極強。直到被捕，犯案40多次，偷走的商品總額已超1000萬日圓。不得不說，Uniqlo在越南的受歡迎程度，已經讓人冒著風險鋌而走險了。

【延伸閱讀】東京澀谷MMA「打架勸架圍觀全是外國人」讓當地人看呆：日本變了（點圖放大瀏覽）：

+ 13

說到「老鼠貨」，過去不都是大牌、名牌才有人惦記？有些國外的商場根本沒有防盜警報器，成龍電影《新宿事件》裡，不也是鞋子衣服隨便拿？誰能想到，今天連平價又樸素的Uniqlo，也能在「黑市」火出圈。

成龍《新宿事件》電影截圖

在日本，零售企業過去遇到萬引，多數選擇自認倒霉，最多報個警，很少主動起訴賠償。一來流程太折騰，二來打官司傷神又耗時。全國萬引犯罪防止機構的數據顯示，2024年全國真正會主動索賠的企業，不到11%，十多年來基本上沒什麼變化。大部分商家不如直接加裝監控、培訓員工來得實在。

但這次Uniqlo不一樣。全國近800家門市，迅銷集團表態明確：以後不僅報警，還要把每一筆損失算到位，被盜商品、人力調查成本、案子跑斷腿的錢，全都一項項索賠，必要時就打到底：

要讓顧客能安心購物，我們就必須亮出態度。

其實不只是Uniqlo。例如名古屋的三洋堂書店，早在20年前就開始每抓到一個小偷就索賠，連員工陪著警察調查花掉的工時都要按分鐘記帳。效果非常明顯，最早不明損耗率有1.1%，現在降到0.5%多點。每年回收的人力成本有幾十萬日圓，還會捐給防盜機構去做反偷盜宣傳。

實際上，萬引只是零售業「損耗」的冰山一角。每年全國清點庫存，總有「帳上有，貨架沒」的情況。調查顯示，不明損耗中，41.4%來自萬引，38%是管理失誤，還有2.7%竟然是店員「自家下手」。

日本社會整體安全感雖然強，但零售業這種無形損失早已成了「沉默的痛」。企業和一般人對萬引的危害依舊重視不足，甚至有人覺得「大公司被偷點東西無所謂」。但日積月累下來，真正受傷的，其實還是大家。那些「微損耗」，終究要由所有買單的人一塊承擔。

Uniqlo這次「硬剛到底」，說到底，守護的不只是賬面數字，更是提醒整個社會：對於偷盜，不能再睜一隻眼閉一隻眼。敢於較真的企業，是希望每個走進店門的人，都能感受到安全與信任。這既是做生意的基礎，也是社會的底線。

【延伸閱讀】日本旅遊小心！她出升降機後「袋被割走」財物全被偷 疑針對遊客（點圖放大瀏覽）：

+ 19

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】