濫用公屋｜港男舉報親戚1宗罪　原因極心寒　網民籲勿舉報：好X街

【濫用公屋／舉報／公屋富戶】政府加強打擊濫用公屋，設「舉報濫用公屋獎」，實名成功舉報者可獲發獎金3,000元及感謝狀。有港男就在網上公屋群組發文表示要「大義滅親」，指其居於公屋的姑媽資產超標，更使出1招防止資產被房屋署查獲，遂問網民「我應該點舉報佢好呢？」。



帖文引來網民爭議，有人建議樓主向房屋署舉報；但有更多網民批評樓主做法，「這麼壞舉報她、良心不好」、「老人家就由佢啦，咁辛苦儲啲錢養老，老來好多病痛要睇醫生㗎」。不過亦有網民認真分析，認為樓主即使舉報，也難以舉證。



政府設「舉報濫用公屋獎」，實名成功舉報者可獲發獎金3,000元及感謝狀。（資料圖片）

港男擬舉報姑媽「濫用公屋」資產超標

公屋是社會重要資源，不應濫用。該港男於Facebook群組「香港公營房屋討論區」表示，其姑媽是「資產超標」公屋租戶，為免錢被房屋署發現，會把錢收藏在家中夾萬，但日夜提心吊膽，「佢（姑媽）話次次出街都好唔安心，怕火警及賊」。

樓主稱，其姑媽是「資產超標」公屋租戶，為免錢被房屋署發現，會把錢收藏在家中夾萬。（資料圖片）

錢藏家中夾萬避審查

樓主又說，姑媽曾問他有什麼安全方法收藏金錢，他「善意」提出把錢存放其銀行暫管，惟姑媽一口拒絕，遂發文求問網民如何舉報姑媽濫用公屋，「請問大家，我應該點舉報佢好呢？」。

大批網民批評樓主做法。（ AI生成圖片）

網民爭議：舉報大義滅親 vs 不舉報

帖文引來兩方意見討論，有網民建議樓主向房屋署舉報姑媽，「隊佢啦，有三千蚊獎賞呀」，但指房屋署無權入屋搜查，或難以舉證，「舉報都冇證據，房署冇權入屋搜查」。

然而有更多網民批評樓主做法，「姑媽都舉報？」、「關你X事咩？」、「人哋唔畀錢你畀你託管你就篤人哋出嚟，呢啲叫做親戚哈哈哈」、「大義滅親斷六親都可以啦，錢對你係好重要，就算俾雷劈都唔重要了」、「你真係好XX街」、「如果你係你姑媽角色，姑媽叫你存錢喺佢戶口幫你看住，咁你會點處理？」。

也有網民質疑事件真偽。（Facebook群組「香港公營房屋討論區」）

不過也有網民質疑事件真偽，認為樓主是「作故仔」，「膠po？」、「條友專講反話，娛樂各位！」。