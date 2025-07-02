巴士遇車禍延遲開車！大叔發爛渣遭司機奇招KO慘了　下場大快人心

巴士因交通意外延遲開車，屬無法預計之事，乘客應予體諒。然而本港網絡瘋傳1段影片，指有大叔乘客不滿九巴因交通意外延遲開車，竟「指罵辱罵車長」，更向車長「出言恐嚇」及「揚言要投訴」。車長不甘受辱拒絕開車，其他乘客紛紛指摘大叔行為，因場面混亂需報警處理。最終車長拒絕讓大叔登車乘坐，警察也接納車長請求，要大叔留下接受調查，不准他登車，巴士才能順利開出。車長事後感謝在場支他的人，表示「終身不會忘記」。



事件引來網民熱議，大讚車長做得好，「車長正確，無理不能屈服」、「齊心就可以趕走呢啲不講道理嘅西客」、「車長做得好，對付呢啲西客係要用另類方法嘅」，又認為大叔下場「大快人心」，「呢啲人咪抵死囉！車又搭唔到，又要俾差佬盤問」。



本港網絡瘋傳1段影片，指有大叔乘客不滿九巴因交通意外延遲開車，竟「指罵辱罵車長」，更向車長「出言恐嚇」及「揚言要投訴」。（影片截圖）

「呢位『西客』……」有網民於6月29日（星期日）在Facebook群組「巴士的事討論區」發布該段影片，指原班巴士因交通意外不能回站行車，為解決班次問題，巴士公司要抽調本應收工的車長頂替，惟由於車長會面對「不能超時駕駛」的規定，需要先「小休」才能開車，故原定晚上10時50分開出的班次，須延遲10分鐘至晚上11時開出。

因應遇交通意外 車長臨時頂更按規定延遲開車

樓主表示，當晚10時40分車長與站長到站頭，向20多名乘客解釋及致歉，「受到諒解及接納」。詎料到開車上客時，有1名大叔「西客」付款後指罵辱罵車長遲開車，更向車長「出言恐嚇」及「揚言要投訴」；車長不甘受辱決定不開車，除要求站長到場處理，也向乘客解釋及再次就延誤致歉，其他乘客則齊聲指責大叔的「西客」行為。

穿藍色上衣大叔站在車頭位置，與拍片者舉機互拍。（影片截圖）

穿藍色上衣大叔站在車頭位置，與拍片者舉機互拍。（影片截圖）

大叔不滿遲開車大鬧九巴 被乘客圍攻

從影片見到，當時正值晚上，巴士未有開車，穿藍色上衣大叔站在車頭位置，與拍片者舉機互拍，拍片者邊拍邊說：「就係呢個，呢個人啊，搞到而家成車人啊，吓，要投訴喎，架車遲開，關個車長咩事？」。

大叔目露兇光轉身走到車廂內座內坐下，拍片者追上繼續拍攝，大叔即指着鏡頭發惡「你影我，我投訴你！」，拍片者反嗆「我而家就影你啊！投訴咪投訴囉！」。最後大叔「怒睥」鏡頭，直至影片結束。

大叔目露兇光轉身走到車廂內座內坐下，拍片者追上繼續拍攝。（影片截圖）

大叔目露兇光轉身走到車廂內座內坐下，拍片者追上繼續拍攝。（影片截圖）

大叔指着鏡頭發惡「你影我，我投訴你！」，拍片者反嗆「我而家就影你啊！投訴咪投訴囉！」。（影片截圖）

最後大叔「怒睥」鏡頭，直至影片結束。（影片截圖）

車長奇招KO大叔

樓主補充，由於「場面非常混亂」，要召警員到場處理，而「為了駕駛及乘客安全着想」，車長拒絕大叔登車乘坐，警員也接納車長請求，要大叔留下接受調查不准登車，最終巴士於晚上11時10分順利開出。樓主又表示，「車長非常感謝在場所有支持及撐他的人，致上萬二分謝意！」。

網民激讚車長：做得好

網民看過帖文，紛紛讚車長「做得好」，「車長正確，無理不能屈服」、「做得好，唔車個西客」、「齊心就可以趕走呢啲不講道理嘅西客」、「車長做得好，對付呢啲西客係要用另類方法嘅」。

亦有不少網民認為大叔下場「大快人心」，「呢啲人咪抵死囉！車又搭唔到，又要俾差佬盤問」、「西客到處都是，見慣不怪，佢自己以為好X醒」、「就係多謝呢啲X客！擾亂班次」、「畀嗰幾蚊就以為自己好似皇帝要咁服侍佢」、「阿叔你咁趕時間搭的士啦」、「人地有原因同道歉仲想點，正西客」。