性交易變性侵！嫖客認下藥迷姦風俗女　警質疑想滿足另類性要求

女性從事風俗行業不代表可以性侵。日本1名打工仔在酒店買春，其間詢問風俗女子是否口渴，繼而向她遞酒，豈料他事前在酒中加了安眠藥，受害人飲酒後昏昏欲睡，打工仔繼而伸出狼爪，她事後驚覺自己「斷片」，直接詢問嫖客，對方承認在酒中「加料」性侵得逞，受害人報警求助。



警方接報調查拘捕該名嫖客，涉案男子承認事件，警員質疑雙方同意進行性交易，但疑犯仍要下藥迷姦，不排除其另類性要求超出服務範圍，但他不想支付高昂額外費用，所以鋌而走險。



涉案男子西村一馬事後被捕。（網上影片截圖）

風俗女飲酒後「斷片」

案發2025年3月28日晚上7時許，34歲涉案男子西村一馬入住1間東京品川1間酒店，其間要求1名風俗女子上門提供性服務，見到風俗女入房後，西村詢問對方是口渴，然後向她遞酒，風俗女飲完後陷入昏迷。至晚上10時風俗恢復知覺，發現完全不記得飲酒後發生何事，質疑自己被下藥，於是直接質問西村，西村承認在酒中加了安眠藥，繼而性侵得逞，受害人報警求助。

西村一馬承認下藥迷姦。（AI生成圖片）

嫖客承認下藥性侵

大崎分局在千葉縣野田市以「不同意性交」罪名拘捕西村。據了解，疑犯承認罪行，表示「我想只要給她服用安眠藥，讓她昏迷，我就能向她做出猥褻行為」。

警方質疑被捕男有另類性要求

警方質疑雙方同意進行性交易，可能疑犯的性要求超出服務範圍，但他不想支付高昂額外費用，所以下藥迷姦對方。

（綜合）