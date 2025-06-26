內地大媽因「趕住煮飯」保住逾百萬存款！差一步已被詐騙集團得手

詐騙集團猖獗，不留心可能就會掉入話術陷阱，一步步被騙走所有存款。



中國大陸日前一起詐騙案引起關注，一名阿姨意外接到自稱客服的電話，表示她開通了「百萬保障」業務，若不處理將每月扣款，所幸阿姨回應急著煮飯，才保住人民幣166萬元（約181萬港元）的存款。

近月內地流行「百萬保障詐騙」，一名婦人本已中計，卻因趕著煮飯保住166萬元人民幣存款。（微博影片截圖）

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根據陸媒《錢江視頻》報導，事件於6月14日發生在浙江杭州，60幾歲的徐姓女子回憶，當時接到的電話來自外地，對方自稱是「中國銀聯會」的客服，並告知她在通訊軟體微信中打開了「百萬保障」業務。徐女指出，對方要求遠端協助關閉，否則會每月扣款，她接著按照指示下載了APP，加好友後還跟對方視訊。

報導中提到，徐女差一步就要將銀行帳號、手機訊息驗證碼等交給詐騙集團，沒想到她突然看了一眼時鐘，發現是時候準備晚餐，決定先暫停所有操作，把詐騙集團晾在一邊，並告訴對方：

先等等，我要煮晚飯！

正因徐女的舉動，警方趕到了其住家，及時阻止徐女後續的操作：

如果再往下操作一兩步，錢就轉出去了。

事件曝光於微博引起關注，網友們紛紛討論起來：

「要是這養老錢都被騙了，老人家該怎辦」

「騙子說以後不要在吃飯時間詐騙了」

「為何給詐騙轉錢沒限制額度，我自己老是被限」

「果然『食來運轉』，多吃飯有好運」

「阿姨怎都那麼有錢」



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