月薪9萬呻在港養家吃力　人夫：完全係困局　欲移民尋尊嚴惹熱議

供樓、養家開支龐大，有人夫於網上發文大呻，他雖然月薪9萬元，但在香港養家十分吃力，每月扣除供樓、保險、家用、孩子及生活雜費支出，餘下的錢連兩萬也不到，完全沒能力改善生活環境，慨嘆「完全係困局」，他考慮移民去低成本地方居住，「有返啲人類應有的尊嚴」。



有人夫於網上發文大呻，他雖然月薪9萬元，但在香港養家十分吃力。（《BB來了》劇照）

該人夫於連登討論區以「月薪9萬，但喺香港養家真係搞唔X掂…」為題發文，他先講述家庭狀況，表示與妻子育有1名1歲的孩子，聘請了1名工人幫忙照顧，而妻子為自由工作者。他雖然月薪9萬元，但供樓每月用掉2.6萬元，要供25年，單位500多呎，只有兩房，「每月扣晒所有生活雜費、保險、家用、細路支出，每月剩返2皮嘢（2萬元）唔夠」。

月薪9萬人夫呻在港養家吃力欲移民

人夫欲改善生活環境，但無能力租更好的單位，指出普通鄰近港鐵站的3房單位月租要2.5萬元以上，「你話可以搬去個無咁方便地方？又無能力買車」，車位月租超過3,000元。人夫慨嘆「完全係困局」，坦言「真係諗緊要敗走，去個低成本地方住，有返啲人類應有的尊嚴」。

有網民留言指出，「無能力學咩人結婚生仔，咁大支出」。（《寶寶大過天》劇照）

網民建議減少非必要支出

有網民留言指出，「無能力學咩人結婚生仔，咁大支出」、「你細路同層樓支出大啫，冇人叫你生，生完又冇人叫你買咁大。再者，某啲生活質素同習慣係你搵呢個錢就返唔到轉頭。睇下自己食乜，玩乜，去邊？」、「如果覺得辛苦，代表你收入無資格承受到你個生活水準支出」。

有網民認為要面對現實和減少非必要支出，「（居住單位）大啲嚟打筋斗咩，如果你唔係啲旺區樓，點都700呎以上啦。3人+工人，使唔使咁大，仲要你個細路大咗後使乜工人，暫時細路同工人同房都仲得啦」、「自己諗下有邊啲開支一般人唔使畀，老婆唔湊仔唔做家務」、「你老婆做freelance，其實係咪真係需要工人先？再者，既然你覺得自己咁『窮』，諗乜嘢買車，迫巴士迫地鐵啦你，等你覺得自己真係到達有錢階段先諗買車啦」。

有網民直言，「人嘅慾望係無窮無盡㗎，你搵幾多基本上都係唔夠，每個月有皮幾嘢剩都唔夠咩？仲要供緊樓」。（《男人唔可以窮》劇照）

網民建議「雙租」換更大單位

有網民直言，「人嘅慾望係無窮無盡㗎，你搵幾多基本上都係唔夠，每個月有皮幾嘢剩都唔夠咩？仲要供緊樓」，樓主回覆說每月扣除支出餘下的錢「完全做唔到咩退休計劃」。

有網民建議「雙租」，即將自住物業租出，再租住他人單位，「出去租單位一啲都唔難，依家息口低但租金回報咁高，你咪放租你自己細單位，再加幾千蚊出去租大單位囉，我認識好多收入同你差唔多嘅人都係咁做」。