港女拍片稱棄7萬月薪！去高雄做「月光族」？　網民睇片斥標題黨

不少港人都會趁年輕跳出舒適圈到外地闖蕩，有港女近日在網上分享1段到台灣高雄工作打拼的勵志影片，表示在高雄找到自己的生活節奏，在台是「生活」，而非「生存」，又讚揚台灣職場友善。不過，港女的影片標題寫道「放棄香港7萬月薪，來高雄做月光族」，結果引來網民抨擊，因港女於影片中未有清楚說明7萬月薪是以台幣計算，只在帖文提到幣值是台幣，而換算港幣後，她當初在港月薪大約只有1.88萬港元。



網民不恥港女為吸引流量做「標題黨」，誤導網民以為放棄香港的高薪厚職去台灣發展，紛紛批評「無睇內文真係會以為放棄7萬HKD咁型咁瀟灑」、「7萬台幣月薪，喺香港咪又係月光族，搵咁少喺香港生活係幾艱難，你鍾意去台灣咪去囉，唔使講到自己咁大犧牲喎」、「兩皮唔夠都叫放棄」、「最癲係用廣東話講，即係受眾唔係台灣人，好心就講番台幣，咁做content呃得人第一次，呃唔到第二次㗎」。



有港女近日在網上分享1段到台灣高雄工作打拼的勵志影片，惟標題引起爭議，被斥是標題黨。（Threads影片截圖）

該港女於Threads發文分享1段約1分鐘影片，講述獨自到台灣高雄工作打拚的經歷。樓主於影片中用廣東話表示，「放棄香港7萬月薪，跑嚟高雄做月光族？我到底諗緊啲咩呀？」。她提到，２年前帶着幾個行李箱前往高雄，第一年她讓自己任性，吃喝玩樂、學開車、考電單車牌、學航拍等等，「嗰陣時第一次覺得，冇目標都唔緊要，照樣可以過得好精彩」。

拍片分享高雄工作生活經歷

港女續說，第二年決心要認真工作，指出作為香港人，在台灣拿到工作簽證「超難、超麻煩」，她給自己10次機會，最終成功找到1份餐飲公司的拍攝剪片工作，「入咗公司之後先發現，台灣職場真係好友善，鼓勵文化非常好，同埋返工真係好鍾意飲手搖（飲料）」。

港女提到，在高雄的第一年，她讓自己任性，吃喝玩樂、學開車、考電單車牌、學航拍等等。（Threads影片截圖）

港女提到，在高雄的第一年，她讓自己任性，吃喝玩樂、學開車、考電單車牌、學航拍等等。（Threads影片截圖）

港女提到，在高雄的第一年，她讓自己任性，吃喝玩樂、學開車、考電單車牌、學航拍等等。（Threads影片截圖）

港女提到，在高雄的第一年，她讓自己任性，吃喝玩樂、學開車、考電單車牌、學航拍等等。（Threads影片截圖）

港女提到，在高雄的第一年，她讓自己任性，吃喝玩樂、學開車、考電單車牌、學航拍等等。（Threads影片截圖）

港女：好多人問我，唔掛住香港份人工咩？

港女表示，「好多人問我，唔掛住香港份人工咩？其實，我更加鍾意嘅，係呢度嘅節奏、人情味、假日嘅市集、音樂祭、同陽光一齊生活。喺台灣，我學識咗咩叫『生活』，唔係剩係為咗『生存』」。

港女說，在高雄的第一年，「嗰陣時第一次覺得，冇目標都唔緊要，照樣可以過得好精彩」。（Threads影片截圖）

港女說，在高雄的第二年決心要認真工作。（Threads影片截圖）

港女指出，作為香港人，在台灣拿到工作簽證「超難、超麻煩」，她給自己10次機會。（Threads影片截圖）

港女最終成功找到1份餐飲公司的拍攝剪片工作。（Threads影片截圖）

影片標題「棄7萬月薪」惹議

港女於帖文才提到影片標題所寫的「7萬月薪」是用台幣計算，「很多人問我為什麼會回來台灣？放棄香港7萬（台幣）月薪，跑來高雄做月光族，值得嗎？」。

她又寫道，當初是想試試在高雄尋找喜歡的生活，她感謝願意任性的自己和家人的支持，明白到「賺錢很重要，但活得開心更重要」。

港女表示，「入咗公司之後先發現，台灣職場真係好友善，鼓勵文化非常好，同埋返工真係好鍾意飲手搖」。（Threads影片截圖）

港女表示，「入咗公司之後先發現，台灣職場真係好友善，鼓勵文化非常好，同埋返工真係好鍾意飲手搖」。（Threads影片截圖）

港女表示，「入咗公司之後先發現，台灣職場真係好友善，鼓勵文化非常好，同埋返工真係好鍾意飲手搖」。（Threads影片截圖）

網民斥標題誤導：語言藝術真係好重要

大部分網民一面倒留言批評樓主影片標題誤導，「語言藝術真係好重要，見到年紀輕輕話放棄7萬蚊月薪，仲諗緊年輕有為，點知原來係香港人竟然計台幣」、「得罪講句同沖珍珠奶茶差唔多人工，唔講我以為放棄咗咩高薪厚職」、「我仲以為港幣，7萬台（幣）連香港月入中位數都唔到」、「7萬台幣就算數喇，萬8蚊港紙個月，出去走轉番嚟都唔難搵到」。

港女表示，「好多人問我，唔掛住香港份人工咩？。（Threads影片截圖）

港女表示更喜歡高雄的生活節奏。（Threads影片截圖）

港女表示更喜歡高雄的生活節奏。（Threads影片截圖）

港女說，「喺台灣，我學識咗咩叫『生活』，唔係剩係為咗『生存』」。（Threads影片截圖）

港女說，「喺台灣，我學識咗咩叫『生活』，唔係剩係為咗『生存』」。（Threads影片截圖）

撐樓主網民：跳出舒適圈幾好

不過也有網民撐樓主，「留言一面倒X樓主個7萬台幣月薪，我覺得肯放棄穩定收入去闖，探索自己喜歡的生活好正」、「其實樓主又無話自己高薪，唔要一啲本來屬於自己嘅嘢唔係都可以叫『放棄』咩？」、「香港人得閒X少兩句啦，放棄得多同少並唔係重點，重點係有想追隨更好生活嘅心，放眼遠啲，諗下咩生活係自己想要」、「雖然有啲標題黨，不過跳出舒適圈做自己平時未必會做嘅嘢都幾好，祝你順利」。