15歲少女遭繼父及親兄性侵4年！校方促母報警　她知情不報極心寒

人命最痛苦的時刻，是連至親都成為加害者。馬來西亞1名15歲少女自11歲起長期被繼父及親兄長性侵，校長其後知悉事件，於去年曾召見少女的生母，要求她報警，但母親卻選擇繼續隱瞞，至今年6月繼父及親兄再犯案才被揭發。



警方調查發現少女被繼父及親兄性侵長達4年，生母承認知道女兒11歲已被侵犯，而繼父被捕時手機更藏有淫穢照片及影片，他與少女親兄都被控強姦罪，倘罪成判監8至30年及至少10下鞭刑，而少女生母也被控知情不報罪。



少女的繼父及親兄同涉強姦罪被捕。（網上圖片）

11歲起被繼父及親兄性侵 長達4年

馬媒報道，當地1名15歲少女被繼父及未成年的親生哥哥持續性侵，早於11歲已難逃魔掌，生母竟視而不見，少女被侵犯長達4年後才被學校揭發。事實上，女生就讀的學校在去年已發現她長期被家人性侵，去年7月24日已約見少女生母，明確表達少女長期遭繼父和親兄侵犯，校方要求她立即報警，沒想到生母竟選擇隱瞞。

少女的繼父及親兄同涉強姦罪被捕。（網上圖片）

繼父入房強迫脫衣後強姦

案情指，少女的49歲繼父任職保安，現控於今年6月24日下午，在華玲埔萊住所內進入繼女房間，強迫繼女脫衣後將她強姦；而少女於快餐店工作的17歲親兄則被控在6月15日早上，於同一地點性侵少女，2人同涉強姦罪，倘罪成可判監8至30年及至少10下鞭刑。不過，現時已18歲的親兄在犯案時未成年，故罪成也可逃過鞭刑。

校方早於去年已告知少女生母，指其女兒被繼父及親兄性侵，但生母竟選擇知情不報，事後同樣被捕。（網上圖片）

案情又指，少女的繼父於6月27日被帶走調查後，在拘留所被檢查手機時，發現內裏藏有淫穢照片及影片，但未透露是否涉及受害人。繼父被加控持有猥褻物品罪，他已對此認罪，判囚15個月。繼父的性侵案仍需等候少女的醫藥報告，延至8月10日再審，而親兄則要等待品行報告，待10月30日再審，2人均獲准保釋。

生母早知情 被控知情不報

警方表示，他們傳召少女的45歲生母作供時，她承認早被告知女兒自11歲開始被性侵，但她選擇隱瞞，警方立即將她拘留。生母被控違反性侵兒童法令下的知情不報罪，法庭判罰款2,000令吉（約3,400港元），若無法支付要處以8個月監禁。

（綜合）