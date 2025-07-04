遭表哥盜地址借錢！男子住所被淋紅油　大耳窿恐嚇：唔還錢就燒屋

被親戚盜用地址作借貸，實在是倒霉！馬來西亞有男子旅遊期間，被「大耳窿」（高利貸）上門淋潑紅漆催促還錢，驚揭是久未聯絡的表哥，偷用其地址借錢。男子致電大耳窿解釋欠債事件與他無關，但對方未有理會，更恐嚇要他償還所有欠款，否則便會放火燒屋。



由於類似事件過往曾發生，一度被鄰居以為是他欠債，加上致電表哥未獲回應，男子終決定報警求助。當地國會議員關注事件，出面呼籲大耳窿不應騷擾欠債人的親屬，同時提醒民眾若面臨財務問題，應向正規金融機構求助。



馬來西亞有男子被表哥盜用地址借貸，住所慘被大耳窿淋紅油催還錢。（網上圖片）

地址遭表哥盜用借貸 被大耳窿上門淋紅油

綜合馬來西亞媒體報道，當地一名32歲印裔男子為驗車員，與妻子、母親、以及1歲半孩子居於柔佛州的首府新山市（Johor Bahru），他多年來甚少與表哥聯絡。至6月5日，一家人趁假期出門旅遊，回家時卻發現住處被大耳窿淋潑紅漆，對方則留下1張字條，指其33歲表哥為欠債人。

大耳窿出言恐嚇：唔還錢就燒屋

男子其後致電字條內的電話號碼，解釋欠債事件與他無關，又將表哥住址交給大耳窿，但對方未有理會，更出言恐嚇要他償還7,000令吉（約1.3萬港元），否則便會放火燒屋燒車。男子之後就事件多次致電表哥，惟對方完全未有回應；表嫂卻聲稱表哥沒有欠錢。

男子家門被大耳窿淋紅油。（網上圖片）

男子座駕亦被波及。（網上圖片）

大耳窿留下1張內含電話號碼的字條。（網上圖片）

男子解釋欠債事件與他無關，但大耳窿未理會，恐嚇若不還錢便會放火燒屋。（網上圖片）

類似事件原來非首次 男子氣炸報警

不過最離譜的是，類似事件其實曾於2023年發生。當時同樣有大耳窿到男子住處淋潑紅漆，表哥及後傳送1張已償還500新元（約3,000港元）的匯款截圖，事件方能平息。未料相隔2年事件重演，男子最終決定報警，同時向新加坡警方備案。

憂大耳窿再上門騷擾 車房加裝閉路電視

受害男子坦言，他與妻子平日需往返新加坡工作，家中只剩下年邁母親照顧1歲半女兒，為防大耳窿突然找上門，他已在車房加裝閉路電視，並禁止女兒在外玩耍。

男子和妻子平日需往返新加坡工作，家中只剩下年邁母親照顧1歲半女兒，擔心大耳窿再上門，已在車房加裝閉路電視。（網上圖片）

雖然男子事後已清理家門前位置，可見地面仍有紅油痕跡。（網上圖片）

當地國會議員關注事件，出面呼籲大耳窿不要騷擾欠債者無辜的親屬。（網上圖片）

國會議員出面呼籲：大耳窿勿騷擾欠債人親屬

事件引起當地國會議員關注，代表黃祥鑾呼籲大耳窿不要騷擾欠債者無辜的親屬，同時提醒民眾切勿輕信社交媒體上的「無擔保、快速放款」廣告，建議若面臨財務問題，應向正規金融機構求助，或和家人朋友商量。

（綜合）