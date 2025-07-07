智障女遭性侵翌年死亡！男保安以為死無對證　遭2招打臉終罪成

今時今日科技發達，不會因死無對證而無法入罪。台灣新北1名保安員下班後性侵1名智障女友人，受害人翌年因故身亡，男保安見受害人已死，在庭上一直否認犯罪，甚至懷疑尋找室友提供偽證。正當他以為死無對證之際，幸受害人生前已經接受DNA檢測，以及協助警方調查留下筆錄口供，最終證實淫狼保安的確伸出狼爪，法官判處被告入獄5年。



受害人遭性侵後立即驗和配合警方調查，翌年因故身亡，但留下的證據足以令被告入罪。（AI生成圖片）

台媒於今年6月報道，案件在新北地院進行審理，涉案王姓男子在工地從事代班保全工作，案發2022年7月29日，王男要求1名女性友人，前往新北市蘆洲上班地點載他回家，受害人當日依照王男指示抵達，隨後改為由王男駕車返回男方住處。當日下午4時許，王男不理會女方拒絕，對她性侵得逞。

受害人遭性侵後翌年身故

受害人事後報警，進行一系列的調查、檢查和驗傷，留下大量證據，她於2023年3月1日因故死亡，當時案件尚未進入審理階段。

被告一直否認指控

眼見受害人已經離世，王男否認所有指控，辯稱當日的確向受害人借電單車回家休息，但女方沒有上樓，在樓下取走500新台幣（約127港元）便離開，他們沒有發生關係。辯方證人更稱，自己母親當時患病，所以他搬到王男住所同住，案發當日自己配合化療而沒有上班，可以「證明」案發時女方只是在樓下，沒有發生過強制性交行為。

正當以為死無對證之際，沒料到受害人留下大量證據，令王男被判入獄5年。（AI生成圖片）

時任男友認為受害人難以杜撰細節

但受害人的陳姓時任男友作供時表示，他們約半年前認識王男，雖然受害人日常言行和其他人無異，但其實有智能障礙，受害人被性侵後翌日情況明顯有異，她不斷哭泣，念念有詞表示「對不起你，你原諒我」，甚至哭訴遭到王男威脅。陳男追問後驚悉她遭到性侵，所以陪伴她驗傷和協助調查，陳男認為根據受害人年紀、社會經驗和心智程度，若非她親身經歷，否則難以杜撰相關細節。

法官裁定被告罪成囚5年

法官翻閱相關證據，包括受害人生前繪製的現場圖、王男駕駛電單車接載受害人的閉路電視紀錄等，驗傷報告亦顯示在女方內褲褲底採集到和王男相符的DNA，其陰道深處及外陰位置也檢出其精子細胞，法官沒有接納到王男和辯方證人的說法，認為王男為了滿足性慾，違反受害人意願而將她性侵，案件審理期間，被告口供前後不一和飾詞卸責，沒有在女方生前達成和解，考慮到被告學歷不高、收入和家庭生活狀況等因素，裁定「強制性交」罪名成立，判處5年有期徒刑，案件仍可上訴。

（綜合）