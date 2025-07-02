時代廣場傳有內地女借電煲西米露！職員到場　網民︰文明限制想像

不少大型廣場都有電掣位，但只會容許員工或其他授權人士。網上流傳2張照片，顯示1名女子疑正使用銅鑼灣時代廣場電掣位，直接在路邊煲西米露，2名職員上前了解，相信作出勸喻阻止。目擊者表示，初步相信女子來自內地。大量網民笑言「唔係好明，即係佢帶電飯煲加材料落街？」、「我真心想知在他們的家鄉是否也這樣做」、「文明限制了我的想像力」、「下次就打邊爐」。



內地女子使用銅鑼灣時代廣場電掣位，直接在路邊煲西米露，2名職員上前了解。（Threads圖片）

內地女借電煲西米露 職員走近阻止

樓主在Threads發文，相信先模仿內地網民語氣，笑言在時代廣場見到電掣位，「想借用一下電來煲西米露，結果香港商場保安居然趕走」，形容要「避雷」。樓主補充指，當時直擊這一幕「笑到就喊」，圖中可見，1名女子踎在銅鑼灣時代廣場樓下路邊位置，使用電掣路邊煲西米露，地下的確有電煲，白色膠袋相信擺放材料，2名職員走近了解情況。

樓主表示對方正在「借電」煲西米露。（AI生成圖片）

網民︰真係唔明

許多網民笑言「我都路過，以為佢打邊爐」、「我諗起之前返工無啦啦有幾個大陸人入嚟我哋舖頭叉電，趕佢哋走嘅時候，佢哋仲要問乜唔可以叉電㗎？」、「真係唔明，自己都有返大陸玩，咁耐都未見過有呢啲奇怪人會偷深圳商場啲電，點解香港可以日日新鮮？」。

（Threads）