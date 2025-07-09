女兒的性玩具！入房見到女兒被窩跌出這東西　爸爸反應笑翻全網

就算與家人住在同一屋簷下，都會有不想家人知曉的秘密。台灣1名女生在網上發文表示，自己有使用「跳蛋」的習慣，「不知道為什麼我每次自己玩以後都會覺得超級累，玩完以後常常直接睡着」，跳蛋則沒有放好。樓主稱家人都不知道她會使用跳蛋，直到有一天父親入房詢問午餐選項，樓主起身回答時，沒料到被子裏有異物跌出，「跳蛋掉地上了，重點是爸爸也跟着我視線往我床邊看，一隻黑色的跳蛋躺在地上」，父親見狀立即離開。



台女形容「史上最尷尬，我真的想挖洞把自己埋進去」，許多網民笑言「我放在櫃子裡的肛塞被我爸看到」、「老爸表示女兒長大了」、「沒事，我在男友家，用過的安全套在廁所忘記拿走，下一個入去的是他爸」。



父親見到樓主的跳蛋後立即離開。（AI生成圖片）

女生用完跳蛋疲倦入睡

樓主在「Dcard討論區」表示，每次用完跳蛋後都會感到非常疲倦，通常都會直接入睡，「玩具可能就還拿在手上或在被子裡沒有拿出來」，睡醒後不時都會忘記，「雖然忘記很多次，但都在房間裡沒有被發現」。

樓主隨即關門收好跳蛋。（淘寶圖片）

父親見到跳蛋即走

直到最近家人討論午餐選項，父親入房要求樓主幫手叫外賣，樓主站起身來討論時，黑色跳蛋卻從被子內直跌落地，父女一起見到，雖然並非傳統形狀，但明眼人一看就知是跳蛋。父親見狀馬上出去，樓主隨即關門收好，苦笑形容「讓爸爸早點接受他女兒已經長大的事實」。

網民︰讓他隨時間淡忘

大量網民笑言「一想到高潮的時候，什麼尷尬都沒了」、「身為一個汽車修理工，身上掉出跳蛋也是合理的」、「就讓他隨時間淡忘吧，但是以後都要鎖門了」。

（Dcard討論區）