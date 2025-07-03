迷魂黨？內地女捉手求請食麵　港男稱拒絕後心跳加速乏力後續更驚

【迷暈黨／迷魂黨／佐敦】迷暈黨出沒佐敦街頭？有港男於社交平台發文，指日前深夜時份於佐敦等車回家時，突然被一名內地女子捉緊他手，指自己沒錢，希望樓主可以請她吃麵，他即時拒絕，女子之後拍一拍他手便離去。樓主稱數秒後心跳加速、四肢乏力，登上的士後「嗰人就勁暈」，回家後則「瘟瘟沌沌」，故「我99%懷疑個女人係迷魂黨」，並分享事件提醒他人「大家夜晚出街（要）小心」。



帖文引來網民驚呼恐怖；有留言估計女子是用「拍花子」迷魂藥，「佢應該喺隻手度抹咗啲神經藥物，掂到人嘅話可以控制人聽晒佢講，有一種催眠控制嘅作用」。不過曾有專家指出，「拍花子」從科學角度來看並不存在，因為醫學上目前不存在能夠在非密閉空間中快速生效的麻醉藥或者致幻藥。也有網民質疑事主是「心理作用」，未必是「迷魂黨」。



有港男分享於深夜時份在佐敦等車，疑遇迷魂黨經歷。（「613.183.70」IG影片截圖）

佐敦遇內地女走近兼捉手 稱無錢求請吃麵

涉事港男分別在threads和IG帳號發帖和影片，開宗明義提醒「大家夜晚出街（要）小心」。他指於6月29日晚上12時和朋友在佐敦吃完飯，等車準備離開之時，突然有1名內地女子走近，對方捉緊他手並將臉貼近，樓主即時詢問對方什麼事，女子則一直重複稱：「就食碗湯麵」，又指自己沒錢，樓主馬上拒絕，回覆「我都無錢」，女子聞言拍一拍他手，然後離去。

港男當時於佐敦吃完飯，在街頭等車準備離開。（「613.183.70」IG影片截圖）

突然有內地女子走近，對方捉緊他手並將臉貼近。（「613.183.70」IG影片截圖）

突然有內地女子走近，對方捉緊他手並將臉貼近。（「613.183.70」IG影片截圖）

女子重複稱自己沒錢，要求港男請吃麵。（「613.183.70」IG影片截圖）

女子期間一直捉緊港男的手。（「613.183.70」IG影片截圖）

港男馬上拒絕，回覆「我都無錢」。（「613.183.70」IG影片截圖）

港男被女子「拍一下手」，對方然後離去。（「613.183.70」IG影片截圖）

港男拒絕後被「拍一下手」 即心跳加速、四肢乏力

樓主表示「過程前後10秒左右」，之後他就心跳加速、四肢乏力，待他登上的士後「個人就勁暈，勁驚一outfoc就係咁先」，而他回家後仍然繼續「瘟瘟沌沌」，故以肯定的語氣稱「我99%懷疑個女人係迷魂黨」。

港男數秒後心跳加速，感到四肢乏力。（「613.183.70」IG影片截圖）

港男數秒後心跳加速，感到四肢乏力。（「613.183.70」IG影片截圖）

港男形容「個人就勁暈，勁驚一outfoc就係咁先」。（「613.183.70」IG影片截圖）

網民驚呼恐怖：唔好亂畀人掂

帖文惹來網民關注，不少人驚呼恐怖，「三唔識七摸身摸勢」、「好驚，唔好亂畀人掂」、「下次見到走埋嚟要立刻走，唔好等」、「而家都係戴返口罩出街穩陣啲」。有留言估計女子是用所謂「拍花子」迷魂藥，「佢應該喺隻手度抹咗啲神經藥物，掂到人嘅話可以控制人聽晒佢講，有一種催眠控制嘅作用」、「早幾年喺大陸有見過，經過皮膚接觸，雖然唔係直接迷酌，但可以促滲迷藥嘅物質」。

不過曾有內地專家指出，「拍花子」從科學角度來看並不存在，因為醫學上目前不存在能夠在非密閉空間中快速生效的麻醉藥或者致幻藥，「即使是最強效的麻醉藥或者致幻藥，也需要通過注射、吸入、食用等方式進入人體，而且需要一定的劑量和時間才能發揮作用，而且這些藥物都有明顯的副作用和危害，不可能讓人完全失去意識或者理智，也不可能讓人完全聽從他人的指令」。

疑遇迷魂黨經歷逐個睇

有網民就分享疑似遇迷魂黨的經歷，「我個客都試過喺澳門一落船無耐，有幾個大陸人行埋嚟話好耐無見，跟住拍咗佢幾下話無錢要問佢借，之後就瘟瘟沌沌畀咗幾千蚊佢，然後個頭好痛，過咗幾個鐘先知自己做緊咩，好似俾人催眠咁」、「我兩星期前喺瀝源邨都試過，一男一女望落去40-50歲講普通話問我路，我停左一兩秒無同佢哋講嘢，仲要側身望佢哋。大約過咗幾分鐘行到去沙田中心開始暈、頭痛麻痺、全身無力，返到屋企個人都係浮浮下，佢哋全程無掂我，我好肯定佢哋有啲嘢令到人咁」。

港男透過自身經歷，提醒他人要小心。（「613.183.70」IG影片截圖）

他又提醒，自己一個人時切勿顧看電話。（「613.183.70」IG影片截圖）

同時需警惕周邊環境，「留意有無古怪嘢」（「613.183.70」IG影片截圖）

被質疑未即時報警？ 港男這樣說

樓主及後再就疑似遇到迷魂黨一事發文，指不少人質疑他當下為什麼沒有報警，亦沒有拿出電話錄下對方相貌，他解釋「我唔覺得再喺現場磨落去對我自身安全係正確」，加上覺得迷魂黨不會只得該名女子，認為「捉唔晒」，而且他沒有實際損失，只能透過分享事件，希望大眾有所提防。

（threads／IG「613.183.70」）