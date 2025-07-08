追求女同事不遂！軍人假冒她偶像騙27張裸照　判決曝光下場慘了

愛情不能勉強，追求不遂都不應犯法！台中1名職業軍人追求女同事被拒，卻從中得知對方喜歡1名街頭藝人，竟謊稱取得該名藝人的LINE帳號，然後自創假帳號與女同事聊天，2次要求對方拍攝裸照，總共騙到27張。受害人其後開始覺得情況有異，於是向該名藝人本尊求證，得知自己遇騙後大怒提告，法官裁定被告2項「無故重製以違反本人意願方法使其本人攝錄所得性影像」罪名成立，將他判囚2年。



黃男冒充受害人喜歡的街頭藝人，繼而自創假帳號和受害人她聊天，2次要求她拍攝裸照，總共騙到27張。（AI生成圖片）

軍人追求不遂 冒充街頭藝人身份騙取裸照

台媒於今年7月報道，案件在台中地院進行審理，涉案黃姓男子本身在軍隊資通電軍電子作戰中心工作，現已退伍。黃男心儀1名女同事，卻追求不遂，但他知道對方喜歡1位陳姓街頭藝人，便向她訛稱自己認識陳男，可以取得陳男的LINE帳號。其實黃男是自行創立假帳號，於2024年3月1日假冒陳男將受害人加為好友，隨後要求她自行拍攝裸露胸部及下體照片，繼而傳送，黃男取得照片後，下載後儲存於記憶卡中。

裸照存檔儲存記憶卡內

後來，黃男以陳男身份和受害人發生爭執，黃男同年3月29日將她封鎖，但黃男4月13日再次使用陳男照片創立LINE帳號，重新將受害人加為好友，再次冒充陳男，要求她自行拍攝裸露胸部和下體照片，黃男得手後再次存檔在記憶卡內。

受害人向陳姓街頭藝人本尊確認，才發現自己一直遭到欺騙，懷疑黃男和事件有關，於是向服役單位投訴遭黃男性騷擾。（AI生成圖片）

獸行曝光 被告認罪

其後受害人開始覺得情況有異，到了4月30日，她向陳男本尊確認，才發現自己一直遭到欺騙，懷疑黃男和事件有關，於是向服役單位投訴遭黃男性騷擾。憲兵隊持有台中地院院批出的搜索票，同年10月24日下午1時許前往黃男住處搜索，檢獲案中記憶卡等證物，找到27張受害人裸照，檢察官依法起訴，被告事後認罪。

法官判囚2年

法官認為，被告追求不成，冒充其他人欺騙受害人獲得性影像，嚴重侵害受害人性隱私，造成難堪和恐懼等心理創傷，被告明顯缺乏尊重其他人私隱，考慮到被告沒有任何前科和認罪，多次表達想和受害人達成和解，但至今受害人未肯原諒，裁定2項「無故重製以違反本人意願方法使其本人攝錄所得性影像」罪名成立，各判處有期徒刑1年5個月，應執行有期徒刑2年，案件仍可上訴。

（綜合）