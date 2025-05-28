管理員阿伯搭上女住戶　開房激戰拍裸照傳情慾短訊　孫子意外揭發

台灣有人妻發現結婚多年、任職管理員的丈夫與其工作大廈的女住戶發生婚外情。人妻發現丈夫與女住戶多次到汽車旅館「激戰」、又互傳曖昧訊息及進行裸體視訊，遂憤而提告，求償40萬新台幣（約8萬港元）。



法院審理案件期間，女住戶辯稱遭到原告丈夫性侵，過程中更被拍下裸照及威脅。原告丈夫則供稱，女住戶生理期時二人仍有性行為，他還特別在「月曆上打記號」。法官翻查女住戶與女子丈夫的短訊紀錄，發現她曾傳「要叫我親愛的，可以嗎」、「沒高潮叫不出的」、「頂上去」等情慾短生成甲圖片訊，認為足證2人曾發生親密行為，判處她應賠償女子40萬元。



黃女發現任職大廈管理員的丈夫與女住戶發生婚外情，二人不但互相傳曖昧訊息，更曾進進行裸體視訊。（示意圖/AI)

4度與女住戶到汽車旅館發生關係

台媒報道，屏東1名黃姓女子與丈夫結婚45年，二人一同扶養2名子女成年，豈料黃女早前發現任職大廈管理員的丈夫竟與大廈女住戶發生婚外情。黃女發現丈夫由2023年9月起，4度與女住戶到汽車旅館發生關係，不但互相傳曖昧訊息，女方甚至裸露身體與丈夫進行視訊調情，令黃女身心受創，憤而提出離婚及向女住戶提告索償40萬元。

辯稱遭性侵及迫拍裸照

案件審理期間，女住戶否認跟黃女丈夫發生婚外情，並辯稱2023年9月19日在汽車遭到性侵，過程中還被男方拍下裸照，威脅她進行全裸視訊，否則對她及其家人不利。至於10月間3次被拍到與出入旅館，女住戶指當時進入車庫後便立即離開，沒有跟黃女丈夫發生性關係。

黃女丈夫證稱與女住戶曾開房6次，其中2次是生理期，稱都有「在月曆都有做記號」。（示意圖/Unsplash)

黃女丈夫出庭證稱，2023年9月至10月間，曾與女住戶開房6次，其中2次是被告生理期，但仍有發生性行為，更稱「我在月曆都有做記號」。後來他換手機，並沒有把照片清除，孫子打開舊手機才發現這段關係。

情慾短訊足證2人有親密行為

法官翻查女住戶與黃女丈夫的短訊紀錄，發現她曾傳「要叫我親愛的，可以嗎」、「沒高潮叫不出的」、「頂上去」等煽情、情慾對話，認為足證2人曾發生親密行為，判處她應賠償黃女40萬元，全案仍可上訴。

另外，女住戶丈夫亦於2023年9 月發現妻子的婚外情，還揭發大量情慾對話，「我很想聽，聽了更高潮」、「我一定讓你叫我名字，讓妳在床上叫，想要你爽啊」、「一直逼問，不講就頂上去，你這樣對嗎」、「很想聽你的叫床，讓你在床上叫，又翹起來了」，最終決定與妻子離婚，並對黃女丈夫提告，屏東地院判處黃女丈夫應判賠40萬。

（綜合）