坐港鐵疑被大叔偷拍！好心男「偷拍他偷拍」提醒　港女讚見義勇為

螳螂捕蟬，黃雀在後？有女生在社交平台發帖並公開照片，指日前乘坐地鐵時，遭1名中年大叔以手機鏡頭對準胸部疑似偷拍。但當時她並不知情，而1名年輕男生正巧站在大叔身後，並發現對方疑似偷拍，於是以手機「偷拍」大叔的「偷拍」行為，再展示照片提醒她。女事主即場與大叔對質，但對方否認，並展示手機相簿，事主稱裏面「全部係女仔性感相」惟當中卻沒有她的照片，她質疑對方已刪相，但卻憂慮沒有足夠證據，故沒有即時報警。



有網民讚揚該名年輕男生見義勇為，「個𡃁仔做得好」、「好勇敢」，但亦有人覺得僅憑1張照片難以證實大叔確有偷拍，「張相只證明佢用電話鏡頭睇你，證明唔到佢影你」、「得一張相無證據顯示佢偷拍咗，有片會好啲」。



有女生發帖指日前乘坐港鐵時，疑遭1名大叔子以手機偷拍。（示意圖，非涉事車廂／資料圖片）

該名女生在社交平台Threads發帖，稱近日乘在地鐵時，遭1名大叔子偷拍，但她卻不知情，直至大叔旁邊1名年輕男生主動提醒，她才驚覺被拍攝。

後生仔「拍攝取證」提醒樓主

樓主當時坐在列車座位上，該名年輕男生忽然彎腰靠近並以不純正的廣東話輕聲表示自己拍攝了一些東西，想給樓主查看，樓主坦言當時「起警戒心」，於是趕忙拒絕。男生才以較大聲線解釋「有人偷影你呀！佢而家坐咗喺你隔籬嘅隔籬呀！」，並展示其所拍攝的證據。

而根據男生展示的手機照片，顯示事發於7月2日晚上9時許，當時1名大叔子站在樓主前方，並舉起手機開啟相機模式，鏡頭對準樓主胸部，惟不知是否已拍攝照片或影片。而男生正巧站在其身後，於是拍攝其行為作證。

好心男展示其所拍攝的「證據」，照片中可見大叔舉起手機開啟相機模式，鏡頭對準樓主胸部。（Threads）

大叔否認偷拍但主動道歉

樓主指得知「被偷拍」後，馬上指着該名大叔子怒問「你偷影我呀？」，但大叔否認並展示手機相簿，樓主稱見到「全部係女仔性感相」。隨後樓主繼續質問對方「delete（刪除）咗啦？人哋有證據影到你偷影呀！唔好咁變態啦唔該！你知唔知可以報警拉你㗎」，而大叔則繼續否認，表示「我冇呀，對唔住囉」。

事後樓主向男生索取該張照片保留，並透露事件結果，「但最後係呢位好心人好尷尬咁快快落車，反而偷影嘅阿叔就一直坐我隔離嘅隔離到尾站，完全冇尷尬，覺得自己冇問題」。樓主於帖文向男生表達歉意及謝意，「同時我多謝咗呢個哥哥啦，唔好意思第一下態度對你唔多友善因為我都驚」、「但你見義勇為其實好值得讚」；並詢問網民「都想問吓，咁嘅情況應該點處理好啲？如果真係報警，得一張相，會有咩後果？」。

網民認為應即時報警

帖文引起網民熱議，有人認為單憑照片難以作證，也難以從茫茫人海中找出該名大叔子，「張相只證明佢用電話鏡頭睇你，證明唔到佢影你」、「得一張相無證據顯示佢偷拍咗，有片會好啲」、「得小半邊面都認唔到啦，唔應該咁放生佢」。

亦有人建議樓主應即時通報車站職員或報警，「呢張相捉到正」、「下次唔好諗咁多，報咗先算，睇警察揸住呢張相可以點做。可能警察喺個阿叔個電話搵到更多嘢」、「應該即刻報警或通知地鐵站職員叫佢哋處理，香港依家勁多偷拍狂」。另亦有人讚揚該名年輕男生見義勇為，「個𡃁仔做得好」、「好勇敢」。

（Threads@_kelvina）