鹽焗雞飯賣相奇差！雞骨比肉多　漏蔥油追問才補　食客：似食廚餘

這賣相是在趕客嗎？有食客日前於深水埗V Walk一間餐廳點了份「蔥油鹽焗雞飯拼魚湯浸白菜仔」餐，承惠59元，惟實物賣相與點餐網頁圖片大有落差，雞肉只得4塊，更是骨比肉多，亦漏給蔥油，要連番追問職員才補上。食客甚感不滿，於網上發公審文批評，直言「好似食緊廚餘」。



網民認同指斥，「嚴重貨不對辦」、「成set嘢個賣相好似畀狗食咁」、「好似食剩咁，睇見都唔開胃」、「咁嘅質素執笠唔好怪香港人」。



食客點了1份「蔥油鹽焗雞飯拼魚湯浸白菜仔」餐，盛惠59元，惟實物賣相與點餐網頁圖片大有落差。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

該食客於facebook群組「中伏飲食報料區」發文發相，點餐網頁中，該份「蔥油鹽焗雞飯拼魚湯浸白菜仔」餐賣相甚為吸引，6塊厚肉雞件放在白飯旁，上方放有蔥油。

「蔥油鹽焗雞飯」雞骨比肉多

惟實物照片所見，「蔥油鹽焗雞飯」只有4件多骨的雞件，亦未有提供蔥油，而「魚湯浸白菜仔」的白菜仔數量亦比網頁圖片少。

實物照片所見，雞肉只得4塊不單至，更是骨比肉更多，亦漏給蔥油。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

漏給蔥油 連番追問才補上

樓主不滿說，要連番追問，職員才補上蔥油，「問一個姐姐係咪有蔥油，姐姐話係咁㗎。問多兩個，才獲得蔥油一碟」。

網民批：賣相好似畀狗食咁

網民留言批評，「實在太過份！邊可能一碗菜得兩三條！同埋舊雞骨多過肉！點食呀？」、「個飯隔籬嗰幾嚿嘢係隔籬枱收返嚟食剩嘅湯渣嚟？」、「得幾嚿點飽」、「廚餘系餐廳」、「屋企餵狗啲雞柳仲多過佢」、「個廚師要幾冇同理心先可以整到垃圾畀人食」、「忍唔住笑咗，畀我一啖都唔食起身走」、「與商品不符，報海關啦」。