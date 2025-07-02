中環酒吧要求繁體字轉英文訂座　改用簡體字即獲安排　網民斥歧視

在香港不能用繁體中文訂座？有港人於網上發文公審兩間餐廳，不滿訂座時位於尖沙咀的海景餐廳的職員態度差劣，問多幾句就掛斷其電話，位於中環的酒吧於WhatsApp收到其繁體中文訂座訊息後，要求他用英文訂座。帖文引來熱議，網民紛紛將討論焦點放在該中環酒吧，有網民指出「我可以好肯定，呢啲咁嘅餐廳，如果你用簡體字訂位佢就會理你」。



該網民付諸行動，假裝內地人實測，用簡體中文於WhatsApp傳訊息向中環酒吧訂座，沒料到店家竟用中英雙語回覆，直接問訂座人名字，更附上英文菜單。網民實測引來嘩然，網民狠批「見到寫簡體小紅書就突然識中文，呢間我仲bookmark咗諗住試，而家真係不了」、「咁真係唔ok，點解香港人訂位就要講英文？大陸人就識得覆中文」。



《香港01》已就事件向該中環酒吧查詢，正等候回覆。



有港人於網上發文公審兩間餐廳，不滿訂座時位於尖沙咀的海景餐廳的職員態度差劣，問多幾句就掛斷其電話，位於中環的酒吧就於WhatsApp要求他用英文訂座。（示意圖，非涉事餐廳酒吧／Unsplash圖片）

該港人於Threads發文指出，「真心覺得香港餐廳玩X完，話說諗住打電話book位，1間叫態度差，問多兩句即cut線，1間叫我用英文book位，究竟點解香港愈嚟愈多餐廳執笠大家心知」。樓主分享兩張截圖，職員掛斷其電話的是尖沙咀1間海景餐廳，另1張WhatsApp對話截圖顯示，他用繁體中文向中環1間酒吧訂座，但店家回覆請求用英文傳訊息訂座。

中環酒吧要求英文訂座惹熱議

有網民留言表示，該中環酒吧「基本上全外籍員工，你未去過嘅話就當得個知字」、「英文book位有咩問題？」、「英文係法定語言，建議讀書先」、「香港法定語言係中文同英文……你就算唔係native speaker lv，日常生活英語對答都應該應付到掛？」、「喺香港唔識用英文但又要去食西式餐廳，睇嚟係你自曝其短多啲」、「香港係國際城市，唔覺有咩問題，如果食正宗西餐好多時都係咁，特別係soho區，佢哋好多客都係鬼佬」。

樓主用繁體中文向中環1間酒吧訂座，但店家回覆請求用英文傳訊息訂座。（Threads圖片）

樓主籲勿錯重點：用中文唔代表我唔識英文

樓主其後留言強調，「幅圖我係用中文嚟book位，唔代表我唔識英文，希望大家唔好誤會咗個重點」、「個問題而家喺香港，唔係外國，用廣東話溝通好正常」。有網民就撐樓主，「喺香港，我肯定assume你講中文，如果你唔識中文，係咪可以試下Google translate一下」、「完全明，就算真係要用英文，我會覺得態度可以好少少囉，起碼講句sorry我唔識中文呀唔好意思」、「今時今日餐飲已經難做，個staff咁樣覆個客，其實都幾趕客」。

有香港網民假裝內地人實測，用簡體中文於WhatsApp傳訊息向中環酒吧訂座，沒料到店家用中英雙語回覆。（Threads圖片）

有網民假裝內地人實測 用簡體獲回覆中文

其後有香港網民假裝內地人實測，用簡體中文於WhatsApp傳訊息向中環酒吧訂座，沒料到店家用中英雙語回覆，直接問訂座人名字，沒有要求把中文字轉成英文，更附上英文菜單。該網民直言「樓主，我幫你試咗了。其實我可以繼續叫佢翻譯menu，但呢個已經唔係重點，重點係原來佢係有人識講中文」。

網民紛紛批評，「睇完你試，我用日文同佢book，佢都係直接問我叫咩名」、「用簡體字、日文、英文，佢哋都會直接幫人book位，唯獨用繁體字就叫人用返英文寫，咁即係歧視香港人啦」、「香港飲食業衰亡，完全係咎由自取」。

有香港網民於該中環酒吧Instagram專頁再度假裝內地人實測，用簡體中文查詢，獲店家1小時內回覆。（Instagram截圖）

網民湧IG專頁留負評 店家速回簡體留言

有部份網民湧去該中環酒吧的Instagram專頁留言抨擊及詢問，「請問間嘢係咪大陸人開？點解香港繁體中文完全冇人覆？反而一用簡體字就覆得咁快手？淨係做大陸人生意？」、「因咩原因用繁體中文預訂你間餐廳，會被要求使用英文，簡體中文就無事？」、「親，快點關了這個IG，開小紅書算了吧」、「真係好X西，呢啲舖」，店家均未有回覆以上留言。

有香港網民再度假裝內地人實測，用簡體中文問「有預訂方式嗎？在小紅書找不到呢」，店家就立即在1小時內用英文回覆可用WhatsApp訂座。另有其他數周前的英文留言，店家亦有回覆。