人氣壽司店壽司「內藏尖銳鐵片」！食客投訴　店員咁處理惹議

外出用餐，食物質素和安全都同樣重要！日前有食客光顧大埔1間人氣壽司店，發現其中1碟壽司內藏尖銳鐵片，她初時以為是紫菜，幸好用手觸碰，才察覺有異而沒有吞下，頓時驚呼「放入口，脷同喉嚨一定流晒血」。不過店員及後冷淡回覆令她無奈，只好發文呼籲大家小心。



事件引來網民食安疑慮，「老老實實，佢（店方）真係要正視喎，我都食過2次魚骨，今次仲有鐵片添，過唔過分啲呀？」、「報食環啦」。



有食客用餐時，發現其中1碟壽司內藏尖銳鐵片。（FB圖片）

香蔥赤蝦壽司「藏尖銳鐵片」

涉事食客在facebook群組發帖，指於6月19日（星期四）下午約2時光顧位於大埔的人氣壽司店，其間點叫了1碟香蔥赤蝦壽司，餐點送達時發現香蔥上藏有尖形異物，初時還以為是紫菜，豈料用手觸碰才發現是1塊尖銳且鋒利的銀色鐵片。

香蔥上藏有1塊尖銳且鋒利的銀色鐵片。（FB圖片）

食客向店員反映 其處理手法惹質疑

事主於帖文上傳影片和照片，顯示銀色鐵片極之細小，混合於香蔥內，若然不仔細留意，客人未必會發現。樓主以及同行人士即時向店員反映，惟對方只是詢問她是要取消訂單，還是重新做過另1碟壽司，未有後續跟進或交代，事主因而發文呼籲其他人要小心，驚呼「放入口，脷同喉嚨一定流晒血」。

店員詢問事主是要取消訂單，還是重新做過另1碟壽司，卻未有道歉或跟進。（FB影片截圖）

不少網民批評店員的處理手法，「唔知佢哋係咪唔夠人手，定廚房馬虎，質素真係差咗」、「愈做愈差」、「（食落肚）後果可大可小」、「道歉都無聲，咁就要搞大佢」，並勸籲事主「報食環啦」。

事件引食安疑慮

有留言就指出該店食安出現問題並非首例，「老老實實，佢（店方）真係要正視喎，我都食過2次魚骨，今次仲有鐵片添，過唔過分啲呀？」、「唔係第一次，我都同佢哋員工講過，我上次都見到有條好幼銀色鐵絲」。