九巴有禮貼心車長！乘客列4舉動讚揚　遇普通話客叫「下車」咁做

很有工作熱誠的九巴車長！有港女於網上發文分享好人好事，她日前乘搭來往尖沙咀碼頭及荔枝角的6號線九巴，遇到1名超有禮貌和貼心的年輕車長，她列舉車長4個舉動，包括提醒拄着拐杖的嬸嬸慢慢走，待嬸嬸坐下才開車，以及當有操普通話乘客大叫「我們要下車」時，車長有禮提醒下車要先按鐘等。



有港女於網上發文分享好人好事，她日前乘搭來往尖沙咀碼頭及荔枝角的6號線九巴，遇到1名超有禮貌和貼心的年輕車長。（Threads圖片）

該港女於Threads發文讚揚7月2日晚上駕駛來往尖沙咀碼頭及荔枝角的6號線九巴車長，「應該係搭咁多年巴士以來遇過最有禮貌最貼心嘅車長，仲係一個後生仔。有時候，一個好小嘅舉動就已經好足夠」。

搭九巴遇有禮貼心車長 港女列4個舉動讚揚

樓主列舉車長4個舉動，她一上車用八達通付錢後，車長有禮向她說「你好呀，見到位就隨便坐得㗎啦」，隨後有位拄着拐杖的嬸嬸上車，車長就提醒「你小心啲慢慢行，等你坐低我先開車」，有伯伯乘客不禁開聲讚揚「呢個司機真係好人士」。

巴士行駛途中，有操普通話的乘客突然大叫「我們要下車」，車長繼續表現有禮，提醒「落車要先按鐘，前少少可以落車啦」。（Threads圖片）

遇普通話乘客大叫「我們要下車」這樣應對

之後巴士行駛途中，有操普通話的乘客突然大叫「我們要下車」，車長繼續表現有禮，提醒「落車要先按鐘，前少少可以落車啦」。當樓主下車時，車長又提醒「好啦，大家記得攞齊自己嘅行李啊」。

九巴6號線來往尖沙咀碼頭及荔枝角。（Threads圖片）

網民：咁真係要畀返掌聲個車長

網民留言大讚，「好人好事值得嘉許」、「咁真係要畀返掌聲個車長」、「去kmb個app度讚揚下佢啦」、「可以寫信表揚」、「車長盡責，享受揸車」。

九巴6號線來往尖沙咀碼頭及荔枝角。（Threads圖片）

車長現身：最緊要安全到埗

有認出車長的網民表示，「又俾人貼堂」、「第一日做6（號線）又可以收讚揚信」。帖文更引出被讚車長現身，謙虛回應網民留言「只係睇環境做嘢，最緊要安全到埗，其他乜都假，多謝你識欣賞」。