大叔攜巨型貨物乘九巴被拒　發爛渣賴死不走　車長出絕招結局爽了

【巴士／行李規定】巴士變「運貨車」？本港網絡瘋傳1段影片，指有大叔攜帶大型貨物走上九巴71S，車長拒絕開車，大叔卻「賴死唔走」，更站在車頭門口位置與乘客「爆粗」對罵，揚言「一陣差佬嚟到告X埋你添啊」。而目擊者透露，大叔最終下場「糗大了」。



影片引來網民熱議，紛紛批評大叔離譜，「邊有可能咁大箱上巴士呀」、「一律報警拉佢走，咪阻住地球轉」、「都黐X線」，又讚揚司機「做得對」。



本港網絡瘋傳1段影片，指有大叔攜帶大型貨物走上九巴71S，車長拒絕開車，大叔卻「賴死唔走」。（Facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

乘搭巴士必須遵守攜帶行李規定！有網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」發布影片，指6月29日（星期日）往大埔富善邨方向行駛的九巴71S，有大叔攜帶大型貨物上車，車長拒絕開車，大叔於是站在車頭「賴死唔走」。上載影片的網民留言，「搭的士都係30蚊左右，阿叔你搞咁耐都唔會搭到巴士啦」。

大叔攜帶大型貨物上車，車長拒絕開車。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

大叔攜大型貨物乘九巴被拒 站車頭不離開

影片見到，穿灰色上衣大叔攜帶的大型貨物高度比半個人還高，到達大叔心口位置，而大叔正拉着貨物站在車頭司機位旁邊，與站在車門前的乘客對罵，斥責「影咩相啫！多X餘嘅你咁影相法，一陣差佬嚟到告X埋你添啊！」。乘客聞言反嗆「報啊報啊！睇下邊個告邊個！」。大叔旁邊還有1名九巴職員，似乎正在處理事件。

大叔與站在車門前的乘客對罵。（Facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

大叔與站在車門前的乘客對罵。（Facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

大叔與站在車門前的乘客對罵。（Facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

與乘客互罵 大叔終被「趕咗落車」

影片引起熱議，有自稱目擊事件的網民透露，大叔最終被驅趕落車，「趕咗佢落車喇」。亦有大批網民指摘大叔離譜，讚揚司機「做得對」，「邊有可能咁大箱上巴士呀，做得裝修就call貨Van啦」、「雪櫃咁大咁就過分咗啲」、「佢除咗阻礙乘客，仲令車長開唔到車，減少咗車長能夠駕駛嘅時間！」、「都黐X線」、「咁有力氣演說，不如自己拉去目的地好過，為何做小丑表演畀人睇」、「一律報警拉佢走，咪阻住地球轉」。

九巴攜帶物品限制

根據九巴網頁，嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車；該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。