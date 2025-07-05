100元窮遊香港1天！仙氣抖音女神食平價飯盒　教這裏裝免費水獲讚

內地近年興起「窮遊」香港，社交平台湧現不少「低消費攻略」。內地抖音網紅鍾婷近日挑戰用100港元在香港吃喝玩一天，她走遍旺角、觀塘和荃灣，尋找平價美食，午餐買了19元三餸飯盒、晚餐買了18元叉燒燒肉雙拼飯，2餐都是買外賣，再於公園及街上找椅子坐下吃飯。



雖然資金緊絀，但她未有落下早餐及下午茶，更教網民不要去便利店買12元一瓶的貴價礦泉水，建議去平價超市買2元一瓶的礦泉水，再去港鐵站使用免費水機裝水喝。整天下來，鍾婷花掉74元，還有26元剩下，成功挑戰百元「窮遊」香港。



香港網民留言大讚，「很厲害，這種『窮遊』沒有問題，可說是精打細算」、「正正常常嚟玩，有禮貌又尊重人，唔一定要嚟高消費都絕對歡迎」、「好OK啵，仲俾佢搵到2蚊一支水，連我都唔知！」。亦有網民欣賞鍾婷說廣東話，「識講廣東話respect，肯去幫襯唔同小店respect」、「有禮貌，講廣東話，無踎喺度，肯洗錢，打贏99.99%家人們」。



內地抖音網紅鍾婷近日挑戰用100港元在香港吃喝玩一天。（抖音影片截圖）

26歲的鍾婷是內地知名網紅，抖音粉絲人數多達逾1,800萬，因美貌和搞笑的影片風格而被網民封為「抖音女神」。她近日分享1段「挑戰100港幣在香港吃喝玩一天」的影片，片初揚言「不僅吃飽，我還要吃好」。

內地抖音網紅挑戰用100元窮遊香港1天

鍾婷首先在旺角1間荳品廠吃一份15元4塊的煎豆腐當早餐，隨後去買水喝。她教網民不要去便利店買12元一瓶的貴價礦泉水，建議找平價超市買2元一瓶礦泉水，直言「12塊錢的礦泉水我是看都不看，但是兩塊錢的礦泉水你隨便喝」，又提醒喝完水勿丟棄膠樽，等下膠樽還有用處。

鍾婷近日分享1段「挑戰100港幣在香港吃喝玩一天」的影片，片初揚言「不僅吃飽，我還要吃好」。（抖音影片截圖）

鍾婷首先在旺角1間荳品廠吃一份15元4塊的煎豆腐當早餐。（抖音影片截圖）

鍾婷教網民不要去便利店買12元一瓶的貴價礦泉水。（抖音影片截圖）

鍾婷建議找平價超市買2元一瓶礦泉水。（抖音影片截圖）

鍾婷直言，「12塊錢的礦泉水我是看都不看，但是兩塊錢的礦泉水你隨便喝」。（抖音影片截圖）

鍾婷直言，「12塊錢的礦泉水我是看都不看，但是兩塊錢的礦泉水你隨便喝」。（抖音影片截圖）

鍾婷提醒，喝完水勿丟棄膠樽，等下膠樽還有用處。（抖音影片截圖）

觀塘買19元三餸飯盒 教路去港鐵站裝免費水

接下來，鍾婷找到一間位於觀塘的平價三餸飯店，該店是由1名82歲婆婆經營，外賣三餸飯每盒只需19元。鍾婷用普通話夾雜帶口音的廣東話與婆婆對話，她好奇問婆婆賣這麼便宜，能否賺到錢，婆婆回答只是賺很少，因年紀大沒事做，故繼續開店。鍾婷祝婆婆身體健康後就離開，在附近公園找到一張長凳坐下吃飯，可見到飯盒中有炸魚、排骨和雞翼三餸。

到下午茶時分，鍾婷回到旺角買了份10元雞蛋仔及10元魚蛋，隨後在港鐵站內使用免費水機，循環再用早上買的礦泉水瓶裝水，指出「兩塊錢可以喝一天」。

接下來，鍾婷找到1間位於觀塘的平價三餸飯店。（抖音影片截圖）

鍾婷找到1間位於觀塘的平價三餸飯店，該店是由1名82歲婆婆所經營。（抖音影片截圖）

鍾婷找到1間位於觀塘的平價三餸飯店，該店是由1名82歲婆婆所經營。（抖音影片截圖）

外賣三餸飯每盒只需19元。（抖音影片截圖）

鍾婷在附近公園找到一張長凳坐下吃飯，可見到飯盒中有炸魚、排骨和雞翼三餸。（抖音影片截圖）

到下午茶時分，鍾婷回到旺角買了份10元雞蛋仔及10元魚蛋。（抖音影片截圖）

晚餐吃18元叉燒燒肉雙拼飯 完成挑戰剩26元

到晚餐時段，鍾婷手上還有44元，她去荃灣1間燒味舖買了盒18元的叉燒燒肉雙拼飯，再於街上找到椅子坐下吃飯，大讚飯盒「好香」、「好吃」、「真的性價比特別高」。最後她計算了手頭上餘下的錢，三餐不落，還吃了下午茶的情況下，還剩餘26元，她說「而且吃的我都非常喜歡」，開心是次挑戰成功。

鍾婷在港鐵站內使用免費水機，循環再用早上買的礦泉水瓶裝水，指出「兩塊錢可以喝一天」。（抖音影片截圖）

鍾婷在港鐵站內使用免費水機，循環再用早上買的礦泉水瓶裝水，指出「兩塊錢可以喝一天」。（抖音影片截圖）

鍾婷在港鐵站內使用免費水機，循環再用早上買的礦泉水瓶裝水，指出「兩塊錢可以喝一天」。（抖音影片截圖）

香港網民讚有做攻略：這種窮遊沒有問題

香港網民留言大讚，「我好能夠接受呢個家人們嚟香港，感覺佢唔係窮遊，係做晒攻略，對老人家又有禮貌，講唔正廣東話都照講，畀個like」、「有禮貌，識得搵攻略，食飯搵凳坐唔踎地，唔踩港賺流量，家人們誰懂啊」、「我覺得呢個女仔喎，佢係搵攻略，而唔係周圍發脾氣話香港啲嘢好垃圾嗰啲，而且佢對啲人都好有禮貌」。

到晚餐時段，鍾婷手上還有44元，她去荃灣1間燒味舖買了盒18元的叉燒燒肉雙拼飯。（抖音影片截圖）

鍾婷於街上找到椅子坐下吃飯。（抖音影片截圖）

鍾婷大讚飯盒「好香」、「好吃」、「真的性價比特別高」。（抖音影片截圖）

鍾婷最後計算了手頭上餘下的錢，三餐不落，還吃了下午茶的情況下，還剩餘26元。（抖音影片截圖）

網民讚：唔大聲講嘢，唔踎喺地下

有網民指出，港人並非刻意針對和歧視內地人，只要旅遊時有禮貌、尊重香港文化，港人同樣歡迎，「呢啲咪正確遊港方式，唔大聲講嘢，唔踎喺地下，唔該前唔該後。如果所有嚟香港嘅大陸人都係咁，點會有人會唔鍾意佢哋」、「睇留言好明顯大部分香港人唔係歧視大陸人！只係鄙視一啲唔尊重當地文化，冇修養嘅人啫」。

有網民認為，鍾婷走遍3處地方，若計算車資在內，100元肯定不夠用，「哈，旺角食早餐，再去觀塘搵婆婆，再去旺角食雞蛋仔，再去荃灣食燒味，如果加上車資100元不夠」。