遊港被震撼！內地女子見1幕驚歎　列3點激讚有素質：真的很愛香港

【香港旅遊】外出旅遊，往往有深刻感受。有內地女於小紅書發相發文，指早前來香港旅遊時，被香港的一幕震撼到，直呼「能夠感受到香港人真的很愛香港」，又笑言「要攢錢去香港買房生活了」。



帖文引來內地網民網民共鳴，「我不是香港人，但是來生活後，很愛這座城市」、「有素質的城市」、「真的好愛這裏，真正的國際都市！」。



外出旅遊，往往有深刻感受。（資料圖片）

「香港人真的很愛香港」。該內地女於小紅書發相發文，指早前假期與小伙伴來香港旅遊，然而卻被香港1情況震撼到，「本來以為只是1次去往陌生城市的旅遊罷了，但是香港的人文環境還是給到我一丟丟小震撼」。

被香港人文環境震撼！內地女列3點讚：香港人真的很愛香港

樓主解釋，在香港旅遊時沒有遇到「歧視大陸人」情況，而且香港人基本都會講一點普通話，溝通上沒有問題，「所謂歧視大陸人的情況也是沒有碰到的（當然可能有這種情況只是我們沒有遇上罷了），大家也基本都會講一點普通話，尤其是開店做生意的，普通話說得很流暢的呀，當然啦如果不會話普通話可能會失去很多大陸遊客的生意」。

樓主被香港的人文環境震撼。（小紅書）

而最令樓主深刻的，是香港人都能夠「非常自覺地維護香港的公共秩序以及營商環境」，顯示真的很愛香港，「單從排隊以及交通秩序這幾個方面就可以感受的到，能夠感受到香港人真的很愛香港」，笑言「好了不講了，再講我真的就要攢錢去香港買房生活了（不是）」。

樓主表示，「單從排隊以及交通秩序這幾個方面就可以感受的到，能夠感受到香港人真的很愛香港」。（小紅書）

內地網民共鳴：最愛香港的人

帖文引來內地及香港網民熱議，不少內地人表示有同感，「我不是香港人，但是來生活後，很愛這座城市」、「我也很愛，最愛香港的人」、「本人廣東人，小時候一直看tvb長大，那時對香港已有初印象，現在長大來香港，每次過來都有很好的回憶，很喜歡香港」、「我喜歡這樣有邊界感，而且有素質的城市，並且還很溫暖，比如走錯地鐵出口，竟然有本地人主動幫我提行李走樓梯上去，我的行李真的很重」、「真的好愛這裏，真正的國際都市！」。

關注香港1缺點

也有香港網民指出，「好感動！喜歡要常來啊」、「不管在何方，香港永遠是家，心心念念」。但亦有網民感嘆，「香港最大的缺點是房價」。