借錢變搶錢？葵廣4內地男借錢被拒　港男拿出銀包即被強搶50元

借錢黨變搶錢黨？有港女於社交平台分享「警世文」，講述其友人日前遇「遊客借錢」，最終變被搶錢的恐怖經歷。樓主指該男性友人當時於葵涌廣場遇到4名疑似內地男子借錢，他拒絕後一直被對方緊跟其後。到等車時男友人拿出銀包，但未有為意4男仍在身後，其中2男立刻指「你咪有錢囉」，另外2男「即刻掹走張$50」再逃去，男友人根本「反應唔切」。樓主指男友人稱已就事件報警，但覺得緝拿4名男子機會不大，只好在網上宣揚事件，警惕市民小心。



不少網民表示震驚，「差館喺後面喎，咁狼」、「大癲，當街當巷明目張膽咁搶」，亦有苦主就分享類似經歷，引來他人質疑根本是打劫。警方回覆《香港01》查詢時表示，當日接有獲相關報案。



有港男於葵涌廣場遇到4名疑內地男子借錢，拒絕的被緊跟其後，拿出銀包時遭強搶50元。（示意圖／資料圖片）

葵涌廣場遇4名疑內地男借錢 拒絕後被緊跟其後

「警世文」，有港女在threads帳號發帖，分享其男性友人當街被搶錢的遭遇，藉此提醒他人小心。樓主於7月3日（周四）發文，指當日下午約5時，其友人放學後於葵涌廣場遇到「所謂遊客借錢」，他拒絕後一直被4名年約30至40歲、操東北口音的男子緊跟其後。

等車期間拿出銀包 突然被搶走50元

當樓主友人行至小巴站等車期間，由於街上太多人，未有為意4男仍在身後便拿出錢包，其中2名男子見狀立刻稱「你咪有錢囉」，另外2名男子「即刻掹走張$50」然後逃去，他當下根本「反應唔切」。

男生行至小巴站等車期間，未有為意4男仍在身後便拿出錢包，即時被搶走50元。（《結過一次了》劇照）

當事人已報警 呼籲現場街坊提供片段

樓主指，男友人平日有打拳習慣，身型亦算健碩，苦言「無諗到佢會出事」，又指當事人事後經已報警。樓主表示，事發時有街坊拍片，希望有人可以提供片段，雖然覺得緝拿4名男子機會不大，朋友亦認為「當破財擋災，人無事就當贏」，但希望事件可以被廣傳，以警惕其他市民要小心。

網民斥猖狂：當街當巷明目張膽咁搶

許多網民對事件感到震驚，紛紛指4名男子猖狂，「差館喺後面喎，咁狼」、「大癲，當街當巷明目張膽咁搶」、「唔止窮遊！仲搶錢」、「終於夾硬嚟了？」、「$50都搶，應該係乞兒嚟嘅」、「我銀包1蚊都無，得payme點搶，不過搶手機都大鑊」。

有苦主分享類似經歷 網民：根本打劫

有同樣是苦主就分享類似經歷，「幾年前試過有個大陸女人問我唱散紙，當下蠢咗無為意，拎住啲散紙出嚟諗住同佢唱$100，點知俾佢勁快手攞咗啲錢走咗，呆咗幾秒唔識反應，勁嬲囉」，引來不少網民質疑根本與打劫無異。

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