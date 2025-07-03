最恐怖借錢黨！內地婦索$477細思極恐　港女拒絕後續極心寒：好驚

「借錢黨」殺入跑馬地？有港女於社交平台發文表示，她日前與丈夫在跑馬地自動櫃員機提款後，有自稱來自北京的婆婆走近聲稱「急要用錢」，向她們索要447元，又稱會用微信轉錢換現金，更開始哭泣流淚。樓主感覺有異拒絕，惟一轉身就看到婆婆心寒一幕，猶有餘悸，「諗起都驚驚哋」。



帖文引來網民熱議，有人驚訝「跑馬地都有人搵食？跑馬地喎」，也有網民表示「好在無畀，邊有人要$477，好奇怪」、「啲呃錢最鍾意伏喺atm附近，我都遇過」、「幫佢報警，警察會幫佢」。



有港女於社交平台發文表示，她日前與丈夫在跑馬地自動櫃員機提款後，有自稱來自北京的婆婆走近聲稱「急要用錢」，向她們索要447元。（Google地圖）

「諗起都驚驚咃」。該港女於6月7日（星期六）在社交平台Threads發文，指當天她與丈夫在跑馬地吃過午飯，到成和道「ATM（自動櫃員機）」提款，準備離開時有1名自稱「北京嚟嘅」婆婆走近說「急要用錢」，向她們索要447元，更開始「喊流眼淚」。

樓主指，她和丈夫到成和道「ATM」提款，準備離開時有1名自稱「北京嚟嘅」婆婆走近說「急要用錢」。（AI生成圖片）

內地婦流淚索要$477 港女拒絕

樓主指，婆婆稱會用微信轉錢給她們以「換現金」，她們回答「冇微信」，婆婆卻說「有乜可能會冇」。樓主堅持沒有微信「幫唔到佢」，隨後離開。樓主補充，丈夫事後表示「本身見係阿婆，就算呃錢都諗住算數幫佢」，但她感覺「唔對路」，最後沒有給錢婆婆。

內地婦後續舉動心寒 港女：諗起都驚驚哋

不過樓主對事件猶有餘悸，事關她們離開時，樓主發現婆婆「轉個頭就收起晒啲眼淚，好似乜都冇發生過咁走咗」，令她愈想愈心寒，「諗起都驚驚哋」。

樓主離開時，發現婆婆「轉個頭就收起晒啲眼淚，好似乜都冇發生過咁走咗」，令她愈想愈心寒，「諗起都驚驚哋」。（AI生成圖片）

網民指奇怪：幫佢報警

網民看過帖文議論紛紛，有人詫異「跑馬地都有人搵食？跑馬地喎」，亦有網民指「好在無畀，邊有人要$477」、「幫佢報警，警察會幫佢」、「啲呃錢最鍾意伏喺atm 附近，我都遇過」、「用同情心嚟呃你，呢啲最X街」，又笑言「頒個最佳演員獎畀佢」。

也有網民提醒遇到「借錢黨」絕不能心軟，「全港區區都有，叫你老公唔好咁心軟」、「如果明知係騙子還給錢，這不是幫助，這是縱容」。