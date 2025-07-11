狂嗆前妻做特殊行業睡多人！渣男拒認女兒拒驗DNA　法官1原因打臉

「爸爸，唔好唔要我！」台北1名女子和前夫只是維持短暫婚姻，其間誕下女兒，生父不但沒有認回或撫養女兒，而且反稱前妻婚前有多段關係，以及從事特殊行業，她當時更有固定男友，自己「只是被利用的替代品」，即使法官安排雙方進行親子鑑定，但由於前夫未有到場，法官根據其他證據，裁定年約10歲女童是該名男子的親生骨肉，理應認回自己女兒，母親繼續單獨行使管養權。



雙方離婚後，女方誕下1女。（AI生成圖片）

女童法律上無爸爸

台媒報道，案件在士林地院進行審理，雙方2014年交往，其間女方懷孕，他們2015年6月16日結婚，但這段婚姻只維持了1個月，雙方7月17日離婚，女方隨後生下1女，一直獨自扶養女兒至今，女童目前年約10歲，男方從未承擔過任何養育責任，而且沒有認回女兒，令到女童在法律上沒有爸爸，多年來身世懸而未決，母親認為對女兒造成身心創傷，提起訴訟要求前夫認回親生骨肉。

男方否認父女關係

涉事前夫沒有出庭，卻提交書狀否認親子關係，他聲稱前妻曾經承認婚前從事特殊行業，並和多人發生不當關係，前妻婚前更有1名固定男友，雙方多次發生性行為，他自稱只是前妻用來掩人耳目的「替代品」，主張前妻女兒並非其骨肉。

前夫聲稱女方曾經承認婚前從事特殊行業，並和多人發生不當關係，前妻婚前更有1名固定男友，他主張前妻女兒並非其骨肉。（AI生成圖片）

法官裁定屬親生骨肉

法官根據女方提供的出生證明、戶籍資料、婚姻證明等證據，推算女方懷孕時間和雙方婚姻起始時間相符，認為女童極有可能是男方親生女兒，同時安排他們進行親子鑑定，但男方沒有到場，法官根據《家事事件法》規定，合理懷疑當事人拒絕配合鑑定，其主張內容不實，加上女童表明「不太認識爸爸，只想和媽媽一起生活」，法官裁定男方應該認回自己親生女兒，女方可以繼續單獨行使管養權，全案仍可上訴。

（綜合）