驗DNA驚揭是兄妹！夫妻竟發現「生父是同一人」　已生2孩子極崩潰

驗DNA竟找出震撼真相！外國1名人妻臨時起意網購了DNA檢測工具，與丈夫檢驗DNA，竟發現兩人其實是同父異母的兄妹 ── 原來兩人的母親都接受過捐精受孕，並分別接受了同1名捐精者精子。如今人妻揭曉與丈夫有血緣關係，不但感到難過，還因為已經與有近親關係的丈夫生下2個孩子，現需接受遺傳輔導服務諮詢。



外國1名人妻與丈夫檢驗DNA，竟發現兩人其實是同父異母的兄妹。（GettyImages）

綜合外媒報道，外國1名人妻在論壇Reddit上發帖透露這宗倫理事件，她一向知道自己是母親接受捐精受孕而生，如今她已長大並與丈夫組織家庭，育有2名孩子。

夫妻關係頓變「同父異母兄妹」

人妻近來忽發奇想，想檢驗DNA，並希望在這過程中與丈夫對彼此家族有更多了解。於是他們網購了檢測工具進行DNA測試，沒想到結果卻令他們大吃一驚。因為結果顯示，她和丈夫其實是同父異妹的兄妹，亦即兩人的生父是同一個捐精者。

人妻在不知情的情況下，與有近親關係的丈夫生下2個孩子，現需接受遺傳輔導服務諮詢。（示意圖／非當事人，GettyImages）

人妻表示，夫妻倆感到非常震驚，初時還以檢測有誤，沒想到調查後發現結果屬實，而丈夫也甚是驚訝，因為他從不知道自己母親也是精子受贈者，「我們意識到他的生父其實也是精子捐贈者，但沒有人告訴他。現在，我們結婚多年，有了兩個孩子，我們仍在努力弄清楚如何處理我們是兄妹的事實」。

人妻崩潰：生活翻天覆地

人妻指真相令她難受，覺得生活「發生了翻天覆地的變化」，「我當然愛他（丈夫），但這改變太大了。我只是感覺有點失落」。她又透露，2人現已接受遺傳輔導服務諮詢，「我們正在努力推進這件事」。

（綜合）