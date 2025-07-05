屯門新公屋業旺邨現入伙亂象？紙皮箱塞爆垃圾房　大字報斥1劣行

亂丟垃圾有違公德，更可能影響鄰里！近日有Facebook群組流傳照片，屯門新公屋業旺邨的住戶疑對邨內近期的衛生情況感到不滿，於是發帖怒批。照片可見，邨內半個垃圾房被大型紙皮箱填滿，亂塞至令到木門無法關上；亦有人拍攝邨內出現「手寫大字報」，指斥疑有住戶將用過的衛生巾及尿片亂丟地上，衛生情況惡劣。



有網民批評亂丟垃圾的人十分自私，或會令邨內出現「蛇蟲鼠蟻」，更形容這些人是「恐怖鄰居」，呼籲舉報，「投訴佢哋」、「又話扣分制，快啲趕走呢啲人」。



屯門新公屋業旺邨疑有住戶對邨內近期衛生情況感到不滿，在網上發帖抱怨。（公屋討論區圖片）

近日Facebook群組「業旺邨交流群」連續出現帖文批評邨內衛生，有居住在該屋邨的網民拍攝照片批評有人胡亂棄置垃圾，影響邨內環境，而相關照片更被轉載至其他群組。

紙皮箱堆滿垃圾房

其中有網民拍攝「垃圾及物料回收室」內情況，並表示「唔明啲人，點解要做埋呢啲咁冇功德心嘅嘢！唔驚人詛咒佢嘅咩。」，而照片顯示回收室內堆滿廢棄紙皮箱及發泡膠箱，高度已超過大門一半。

而且紙皮箱中不乏大型物件或電器（如洗衣機）的包裝箱，尺寸巨大，不但填滿了回收室，還頂着木門，使木門無法正常關上。另外，門上亦貼出屋邨辦事處的告示，提醒住戶妥善棄置垃圾及提醒住戶亂拋垃圾或會被扣7分。

垃圾及物料回收室被堆滿廢棄紙皮箱及發泡膠箱，垃圾甚至頂着木門，使木門無法正常關上。（FB「業旺邨交流群」圖片）

「大字報」斥有人亂丟衛生巾、尿片

另1則於7月2日上傳的匿名帖文中，見有發帖者拍攝張貼於牆上的手寫「大字報」，內容稱「業德樓，今日見到」。大字報上面寫上「垃圾掉垃圾桶！」、「M巾尿片掉地下有冇搞錯！」，表達對有人亂丟垃圾的不滿，更疑似說明有住戶將用過的衛生巾及尿片丟到地上。

有網民表示於業德樓發現相關手寫告示。（FB「業旺邨交流群」圖片）

邨內出現手寫「大字報」，疑批評有住戶將用過的衛生巾及尿片丟到地上。（FB「業旺邨交流群」圖片）

網民紛紛留言鬧爆

連串帖文引起網民熱烈討論，不少網民批評「好過份」、「冇公德心」，更有人表示「恐怖鄰居」、「入伙亂象」。另有疑是邨內住戶留言抱怨情況，「業德4樓垃圾房都係成地垃圾，打去控制室投訴」、「都唔知啲人唔識打開垃圾桶定驚整污糟佢隻手，日日都見垃圾放哂喺地下」、「啲人有垃圾桶唔掉，一係就滴住汁咁樣拎去垃圾房…遲啲實周圍都曱甴」。

有網民就懷疑因為新屋邨多人入伙，短時間內製造較多大型垃圾，「新邨新入伙期，肯定出現」、「可能好多人裝修」，但亦有人覺得「裝修佬亂掉嘢都要入埋有關租戶數，照做嘢照扣分，唔係唔掂，遲早大家又報東張」、「扣分，房屋署做嘢，裝修唔係大晒」，亦有人呼籲舉報，「投訴佢哋」、「又話扣分制，快啲趕走呢啲人」。

根據扣分制，亂拋垃圾及胡亂棄置垃圾均可被扣7分。（房屋署網頁截圖）

扣分制：亂拋垃圾可被扣7分

而根據房署網頁，屯門業旺邨是區內新建屋邨，兩期分別於2024年及2025年入伙。而根據「屋邨管理扣分制」，亂拋垃圾及胡亂棄置垃圾均可被扣7分，如公屋或中轉屋住戶在2年內累計被扣除達16分，其租約或暫准證將被終止。

（Facebook、房屋署網頁）