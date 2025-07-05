港人赴台環島遊！抽中觀光局消費獎　獎金留餐廳請吃早餐獲讚有愛

分享使人快樂！近日有香港人到台灣環島遊時，幸運抽中當地觀光署的消費金5,000台幣（約1,355港元），回港前決定將獎金留在當地餐廳請「有緣人」吃早餐。有台灣網民幸運得到「免費早餐」，於是拍下照片分享到社交平台，事件迅速得到港台網民關注，不少台灣網民亦留言讚揚該名港人，「非常有愛耶」、「人也太好」。



有港人遊台時抽中當地觀光署的消費金，回港前決定將獎金留下請陌生人吃早餐，此善行獲台灣網民大讚。（Threads）

有台灣網民於7月4日在社交平台Threads發帖並上傳在當地餐廳拍攝的照片，表示「今天早上的奇遇，突然獲得免費早餐」。而照片中為1張放置於店內的手寫告示及1個印上「遊台灣金福氣」的利是封，告示署名為「環島人」。

善心港人留獎金請陌生人用餐

該名書寫告示的港人在信中解釋到台灣旅遊時抽中台灣觀光局的消費獎金，決定在回港當日將獎金留在當地餐廳，請陌生人吃早餐，「到埗台灣時抽中觀光局的獎金。今天我回香港了，也帶不走。想請大家食早餐」。該名港人又在文中表示謝意，「感謝沿途我遇到的好人好事sss！感謝台灣人的友善」。

台灣網民紛紛留言讚揚

帖文引起港台網民熱議，有不少台灣網民亦留言大讚該名港人大方分享的舉動，「善的循環」、「抽中金福氣沒用完，還捐出來人也太好」、「謝謝這位可愛的香港友人，祝福你平安幸福」、「非常有愛耶，是小確幸的一天」，更有人笑言「好人！願一生上廁所都有衛生紙」。

為吸引旅客遊台，台灣交通部觀光署推出消費金抽獎。（圖片來源：臺灣觀光協會香港辦事處）

中獎的自由行旅客可獲5,000台幣消費金（約1,355港元）。（資料圖片）

根據台灣交通部觀光署網頁資料，當局為吸引旅客遊台，早前推出抽獎形式的消費金計劃，自由行旅行遊台並停留3天至90天者，可登記參加抽獎，而相關計劃的截止日期為9月30日，中獎的自由行旅客可獲5,000台幣消費金（約1,355港元）。

（Threads、台灣交通部觀光署）