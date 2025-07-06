養蛇男遭眼鏡蛇咬手腕！草藥外敷後腫到上手臂　醫生嘆蛇毒可奪命

養蛇就不怕蛇毒？錯了！廣西1名有十多年養蛇經驗的養蛇戶近日不慎被眼鏡蛇咬中左手腕，出現頭暈及手腕腫脹情況，他決定憑經驗找中草藥外敷治療，結果翌日情況加劇，手臂更變得紅腫熱痛起來，只好急急求醫。院方即時為傷者打抗眼鏡蛇毒血清，而且要留醫1周。



醫生解釋，眼鏡蛇毒嚴重可致感染性休克，危及性命，傷者之所以能堅持一晚才求醫，這和蛇的大小和所咬的位置有關。



廣西1名養蛇戶被自己養的眼鏡蛇咬傷，其後終要赴院求醫。（AI生成圖片）

內媒報道，事發於廣西崇左市扶綏縣，6月23日，擁有十多年養蛇經驗的黃姓養蛇戶在處理飼養箱內的眼鏡蛇時，不慎被1條重0.5公斤的小型眼鏡蛇咬中左手手腕。

被眼鏡蛇咬手 找中藥外敷

黃男被咬後頭暈及手腕腫脹，由於有被眼睛蛇咬的經驗，便自行找中草藥外敷治療。結果翌日他頭暈情況加劇，腫脹情況由手腕延伸至手臂，整條臂都變得紅腫熱痛，這時才趕去廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院看急症。

廣西1名養蛇戶被自己養的眼鏡蛇咬傷，其後終要赴院求醫。（AI生成圖片）

醫生指眼鏡蛇毒嚴重可以導致感染性休克，其實足以威脅性命。（AI生成圖片）

傷口破潰情況嚴重 需注射抗眼鏡蛇毒血清

醫生發現其傷口已破潰情況嚴重，即注射抗眼鏡蛇毒血清並入院治療傷口。經過1周治療，黃男近日出院，但傷口仍未徹底康復，後續還要覆診跟進。

養蛇男入院治療1周後，手臂已漸消腫。（網上圖片）

若感染性休克可致命

眼鏡蛇毒嚴重可以導致感染性休克，其實足以威脅性命。該院急診科醫生農朝雷解釋，黃男能堅持1天才入院，主因是他被小型眼鏡蛇咬，傷口較淺且排毒量不多，而且傷口位置在手腕的末端，這些因素交疊下才令毒素擴散較慢。他提醒民眾被毒蛇咬一定要及時就醫，勿盲目處理，而每年6至8月是毒蛇出沒的高峰期，呼籲熱愛戶外活動的市民，接近草叢、水源時要提高警覺。