東涌好好住？街坊「大平反」　2點大讚冠絕全港：住落真係唔想走

港鐵正推展東涌綫延綫項目，當中擬增設東涌東站。近日有網民就在社交平台發文分享，表示雖許多人都認為東涌位置偏遠，樓主起初也有同樣感覺，惟居住一段時間後，「住落真係唔想走」，認為住所對外的風景一望無際，而非「樓望樓」，加上交通方便，不論身處那一區，總會有巴士必經東涌，「三更半夜仲有N、A車」，非常便捷。



有網民就在社交平台發文分享，表示雖許多人都認為東涌位置偏遠，樓主起初也有同樣感覺，惟居住一段時間後，「但住落真係唔想走」。（資料圖片）

東涌綫延綫項目2023年5月動工，當中擬增設東涌東站，並須將原有路軌改道，涉及4次道岔安裝工序，預計2029年完工。

樓主在Facebook群組「公屋討論區」發文，表示許多人都認為東涌位置偏遠，不喜歡在該區居住，雖樓主本人起初也有同樣感覺，但久而久之便開始覺得「住落真係唔想走」，逐漸發現東涌的美好。

東涌樓風景可一望無際

樓主續指，不少地區的居住環境擠迫，但在東涌卻可一望無際，「你問心有邊個地區唔會樓望樓咁擠迫，我住緊嗰度前邊仲一望無際，唔使打風都超大風」。另外，樓主大讚出入東涌非常方便，不但之後會有新鐵路，而香港各區均有巴士路線入東涌，即使是深夜凌晨，亦有通宵巴士等，「無論去到邊區都有車返屋企，區區都有E車必入東涌，三更半夜仲有N、A車」。假如到澳門或珠海，東涌居民可以經港珠澳大橋，半小時便能到達，「出旺角九個站就到，30分鐘車程，將軍澳都唔得」。

樓主除了大讚交通便捷，又指出本港不少地區的居住環境擠迫，但在東涌卻可一望無際，「你問心有邊個地區唔會樓望樓咁擠迫，我住緊嗰度前邊仲一望無際」。（資料圖片）

帖文引來大批網民熱議，不少人附和樓主，表示「成日話東涌車費貴，買月票加埋政府補貼就唔算貴，起碼平過天水圍出九龍市區」、「東涌係正的，所以心態好緊要，前幾年皇后山入伙都X到X街啦，但係呢家又住滿人」、「東涌係新樓，幾年後又有地鐵，環境又好，但未必適合每個人需求，見仁見智」、「真，如果東涌同將軍澳畀我揀，我都會揀東涌」、「真係住落先會知」。

惟也有部份網民指，在東涌居住的交通費用高，而且鄰近機場和靠海未必是好事，「車費貴過人」、「潮濕，8號風食到正，你慢慢開心住，瞓覺慢慢聽下飛機聲」。