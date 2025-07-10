行李搜45公斤違禁品！70歲阿伯遷怒踢到檢疫犬肋骨挫傷　下場曝光

美國發生旅客襲擊檢疫犬事件。11名埃及男子日前入境美國機場時，於行李攜帶多樣違禁品，當中包括肉類、蔬菜等，他遷怒於當值的檢疫犬嗅出氣味，竟起腳怒踢犬隻洩憤，導致狗狗肋骨挫傷，幸好牠經檢查後確認無生命危險。



執法人員當場逮捕男子，他翌日在庭上承認《傷害執法動物》罪名，被判需賠償檢疫犬的醫療費用，且被遣返回國。有官員嚴厲譴責男子暴力行為，指檢疫犬當時只是履行職責，強調絕不容忍惡意傷害執法人員及檢疫犬的行為。



埃及男子入境美國機場時，被搜出行李箱藏45公斤違禁品，怒踢檢疫犬洩憤被捕。（網上圖片）

埃及男被搜出行李箱藏45公斤違禁品

綜合外媒等報道，事發於6月24日（上周二），該名70歲、來自埃及的男子哈米德（Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie）入境美國華盛頓的杜勒斯國際機場（Dulles Airport）時，攜帶1個載有超過100磅（約45公斤）食物，且未有申報的行李箱，內裏包括有牛肉、米、蔬菜、種子、草藥等違禁品。

來自埃及的70歲男子哈米德（Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie）。（網上圖片）

男子怒踢檢疫犬洩憤 致牠肋骨受挫

當時正在值班的5歲檢疫犬佛萊迪（Beagle Freddy）因聞到異常氣味，於是站在哈米德行李旁邊示警，不過執法人員還未採取行動，哈米德突然情緒失控，伸腳怒踢向狗狗，導致牠右側前肋骨部位受挫傷，需緊急送往獸醫醫院；幸好牠經檢查後確認沒有生命危險。

5歲檢疫犬佛萊迪（Beagle Freddy）因聞到異常氣味，站在男子行李旁邊示警，慘被男子踢傷。（facebook圖片）

男子被判賠償檢疫犬醫療費用兼遣返回國

美國海關及邊境保衛局（CBP，Customs and Border Protection）證實事件，指男子當場被逮捕，他於翌日在法庭上承認《傷害執法動物》罪名，被判需賠償狗狗840美元（約6,600港元）的醫療費用，且即時驅逐出境，已於26日乘飛機回國。

檢疫犬佛萊迪（Beagle Freddy）和執法人員合照。（facebook圖片）

海關當局嚴厲譴責暴力行為

海關當局其後於社交平台facebook發布Freddy最新狀況照片，指牠正在休養，相中可見Freddy精神良好，正在吃零食。有官員嚴厲譴責男子暴力行為，斥責「被發現走私超過100磅未申報的違禁農產品，並不意味着可以攻擊一隻手無寸鐵的警犬」，指出Freddy事發時只是履行職責，強調他們絕不容忍任何惡意傷害執法人員以及檢疫犬的行為。

Freddy目前正在休養，可見牠精神狀況良好。（facebook圖片）

檢疫犬Freddy當值畫面

Freddy會走近旅客的行李，協助檢查是否有違禁品。（facebook影片截圖）

Freddy會走近旅客的行李，協助檢查是否有違禁品。（facebook影片截圖）

Freddy會走近旅客的行李，協助檢查是否有違禁品。（facebook影片截圖）

Freddy會走近旅客的行李，協助檢查是否有違禁品。（facebook影片截圖）

（綜合／CBP Office of Field Operations）