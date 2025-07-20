疑宿舍遭入侵！女工程師偷拍女室友私密畫面　交男友觀看齊捱告

室友理應互相尊重，不應侵犯彼此私隱！台灣竹科1名女工程師懷疑員工宿舍遭到入侵，在沒有得到女室友同意下，便擅自安裝閉路電視鏡頭，繼而將畫面交由男友觀看，影片包括女室友私密畫面。直到男方室友驚悉事件，遂通知受害人報警。涉案情侶事後繼續婚事，他們一起被裁定罪成，各自入獄3個月，但可得易科罰金。



李女擅自在宿舍房間安裝閉路電視鏡頭，連接平板電腦，繼而交給男友監察。（AI生成圖片）

個人物件離奇失蹤 安裝鏡頭監察

台媒於今年7月報道，涉案李姓男女同在1間科技公司工作，繼而交往及入住新竹1個員工宿舍。由於男女分宿，所以李女和黃姓女同事同住，至2024年3月下旬，李女發現個人物件離奇失蹤，懷疑宿舍遭人入侵，在明知黃女會在房內更換衣服，以及洗澡出入時僅穿內衣褲等，李女未經對方同意，在宿舍安裝閉路電視鏡頭，並且連接平板電腦，繼而交給男友監察，而當時2人已開始籌備婚事。

偷拍女室友非公開活動畫面

由同年7月至9月初期間，李男每晚10時30分至晚上11時30分，透過未婚妻平板電腦，觀看其員工宿舍房間內情況，包括黃女非公開活動在內畫面。李男的室友察覺情況有異，然後通知黃女，黃女隨即報警，案件才曝光。

法官判2名被告「共同犯無故利用設備窺視他人非公開活動」罪名成立，各自判囚3月（AI生成圖片）

男女已結婚 女被告正懷孕

法官考慮到男女被告是成年人，但偷拍其他人非公開活動，嚴重侵害受害人私隱，加上他們否認犯罪，而且尚未和受害人達成和解，「共同犯無故利用設備窺視他人非公開活動」罪名成立，各自判囚3月，但可得易科罰金，案件可上訴。

據了解，李男和李女2025年5月20日結婚，李女目前已經懷孕。

（綜合）