澳洲生態攝影機意外拍到「已滅絕的林中仙子」　學者驚呼：奇蹟！

野生動物研究團隊在國家公園架設攝影機拍攝其他瀕危生物的生態，竟意外拍到被認為已在當地滅絕更稀有的小動物。



這種被稱作「林中仙子」的珍稀哺乳動物首次現身，讓不少動物學家為之振奮，高呼：

這是奇蹟的開始。

澳洲動物學家架設野外攝影機拍攝瀕危物種煙色鼠，沒想到竟拍到更罕見的「林中仙子」利德比特負鼠。（Facebook@NSW National Parks and Wildlife Service）

點圖放大瀏覽：

+ 6

根據The Dodo報導，澳洲新南威爾斯州科修斯科國家公園（Kosciuszko National Park in New South Wales, Australia）的動物學家為了研究當地的原生種動物，架設了一系列監測用的野外攝影機，近期在《史密森尼雜誌》（Smithsonian Magazine,）上揭露了一項罕見研究，研究團隊原本的目標是想拍攝到一種瀕危物種煙色鼠（smoky mouse）的生態，沒想到竟然拍到更為罕見的珍貴動物，那就是被稱為「林中仙子（forest fairies）」的利德比特負鼠（Leadbeater's possum）。

利德比特負鼠是澳洲特有的哺乳動物，這種可愛的瀕危動物有著蓬鬆的長尾巴與背部中央一條深色條紋，被學界普遍認為早已滅絕。對許多澳洲維多利亞州的居民而言，利德比特負鼠象徵意義非凡，因為牠們是維多利亞州的官方象徵動物，長年以來動物學家一直認為利德比特負鼠僅棲息於維多利亞，沒想到竟然在新南威爾斯再次現身。

這項發現不僅意義重大，也證明澳洲學界與政府針對原生種動物的保育工作正在產生實質效果，維多利亞州環境部長（Victorian Minister for Environment）迪莫波羅斯（Steve Dimopoulos）表示，發現利德比特負鼠是非常振奮人心的消息：

新發現的族群降低了單一災難性事件對整個物種造成滅絕威脅的風險。

目前研究團隊已在國家公園內增設更多攝影機，試圖收集更多這個物種的生態資訊，為接下來的保育策略提供基礎，新南威爾斯國家公園與野生動物管理處（NSW National Parks and Wildlife Service）也在官方臉書粉專上上傳了稀有的利德比特負鼠直擊照片，學者們開心直呼「這是奇蹟的開始」。

【延伸閱讀】澳洲女驚疑「泳池撿到異形」 外型詭異長滿刺 內行網友揭真身（點圖放大瀏覽，慎入）：

+ 12

延伸閱讀：

牠叫「Lucky」很幸運...台中走失連遇好心人 重回女飼主懷抱

「圓仔」12歲了！逢假孕懶洋洋吃蛋糕 園方曝繁衍進度

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】