澳洲女驚疑「泳池撿到異形」　外型詭異長滿刺　內行網友揭真身

澳洲悉尼一名女子日前在自家泳池中發現一個外型怪異的生物，嚇得她趕緊PO上國外論壇Reddit求助網友。



這名女子表示，她的住家位在悉尼市北部，緊鄰著雷恩科夫國家公園（Lane Cove National Park），沒想到在自家泳池中竟發現了一個完全靜止不動、外型詭異的「生物」，讓她懷疑是否撿到外星生物。

澳洲悉尼一名女子日前在自家泳池中發現一個外型怪異的東西，懷疑撿到外星生物。（Reddit截圖）

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從女子在論壇上分享的照片可以看到，這個「生物」呈現棕色葉子形狀，表面還有着奇特的紋路，最讓人觸目驚心的是，在它的前端還長著白色鋸齒狀的物體，彷彿是生物的「牙齒」一般，整體模樣相當駭人！

女子的貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，然而，也有眼尖的網友認出，女子在泳池中發現的東西，其實正是澳洲特有種南部葉尾壁虎（southern leaf-tailed gecko）斷裂的尾巴！

南部葉尾壁虎是澳洲特有種壁虎，因為有著寬大、宛如葉子形狀的尾巴而得名，常分布在昆士蘭州東南部和新南威爾斯州北部沿海山脈中。當壁虎遇到威脅時，牠們往往會選擇「斷尾求生」，藉此轉移天敵的注意力好逃之夭夭，而這條斷裂的尾巴，很可能就是壁虎為了保命而犧牲的結果。

至於尾巴前端的鋸齒狀白色物體，有網友進一步解釋，這其實是壁虎為了方便彈射尾巴而長期演化形成的特殊構造，看似「牙齒」的部分，實際上是壁虎斷裂的肌肉組織。許多網友看了也直呼不可思議：

「沒想到壁虎斷尾的樣子這麼獵奇！」

「我以前從來沒看過這種生物」

「我還以為白色的部分是牙齒」

「為什麼尾巴裏面有牙齒，好可怕」



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